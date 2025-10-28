Украинские воины отбросили армию РФ в Покровском районе

28 октября мониторинговый сервис DeepState обращает внимание на то, что Силы обороны Украины отвергли российских захватчиков вблизи Кучерового Яра и Нового Шахматного в Покровском районе Донецкой области.
Главные тезисы
- В Донецкой области украинские воины продолжают контрнаступательные действия.
- Однако силы врага на этом участке значительно преобладают в количестве.
Что известно о новых успехах ВСУ на фронте
При этом также указано, что российские войска смогли продвинуться вперед вблизи Зверевого и Степной Новоселки, что в Донецкой и Харьковской областях.
Еще 22 октября командование Десантно-штурмовых войск официально подтвердило факт деоккупации села Кучерив Яр в Донецкой области, а также продемонстрировало установку там украинского флага.
24 октября аналитики проекта DeepState заявил, что украинские воины успешно отбросили российских захватчиков вблизи Кучерова Яра на Добропольском направлении.
Однако также было указано, что враг смог продвинуться вперед вблизи с населенными пунктами на Донетчине и Запорожье.
