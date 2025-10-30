"Блокування" Сил оборони України у Покровську та Куп’янську немає — Сирський
"Блокування" Сил оборони України у Покровську та Куп’янську немає — Сирський

Головнокомандувач ЗС України
Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив оточення українських війьк у районі Покровська та Куп'янська.

Головні тези:

  • Олександр Сирський заперечив інформацію про оточення військ України у Покровську та Куп'янську, наголосивши на активізації ворожої діяльності у регіоні.
  • Наразі військові проводять ударно-пошукові операції та підсилюють оборонні заходи в районі Покровська, співпрацюючи з українськими розвідувальними та ударними дронами.
  • Пріоритет в роботі командування ЗСУ — збереження життя українських військових, для чого вживаються всі необхідні заходи та розробляються стратегії захисту та евакуації.

Сирський заперечив оточення ЗСУ у Покровську та Куп’янську

Сирський заявив, що Росія нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Тому знову побував на цьому важливому напрямку. Зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу. Заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції. Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання — виявити її і знищити. У таких умовах вкрай важлива якісна робота українських розвідувальних та ударних дронів.

Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші.

Він додав, що триває робота над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку, де важливі якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб, чітке та скоординоване виконання поставлених завдань.

Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі заходи аж до зняття з посад. Віддав необхідні розпорядження. У контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також ухвалено низку інших рішень.

Він запевнив, що усі рішення ухвалюються оперативно, в їх основі лежить дотримання розумного балансу між цілями і спроможностями, але головний пріоритет — збереження життя українських воїнів.

