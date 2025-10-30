Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отрицает оцепление украинских ресниц в районе Покровска и Купянска.
Главные тезисы
- Александр Сырский опровергает блокировку украинских военных в Покровске и Купянске, отмечая активизацию враждебной деятельности в регионе.
- Военные проводят ударно-розыскные операции и усиливают оборонные мероприятия, сотрудничая с разведывательными и ударными дронами.
- Главный приоритет командования ВСУ - сохранение жизни украинских военных, принимаются все необходимые меры для защиты и эвакуации.
Сырский отрицает окружение ВСУ в Покровске и Купянске
Сырский заявил, что Россия наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
По его словам, в Покровске вражеская пехота, избегая боеприкосновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача — выявить ее и уничтожить. В таких условиях крайне важна качественная работа украинских разведывательных и ударных дронов.
Кроме БПС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи по ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСПП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие.
Он добавил, что продолжается работа над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении, где важны качественные взаимодействия между подразделениями, обеспечение их всем необходимым, в том числе в соответствии с дополнительными потребностями, четкое и скоординированное выполнение поставленных задач.
Он заверил, что все решения принимаются оперативно, в их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями, но главным приоритетом является сохранение жизни украинских воинов.
