"Блокировки" Сил обороны Украины в Покровске и Купянске нет — Сырский
Украина
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отрицает оцепление украинских ресниц в районе Покровска и Купянска.

Главные тезисы

  • Александр Сырский опровергает блокировку украинских военных в Покровске и Купянске, отмечая активизацию враждебной деятельности в регионе.
  • Военные проводят ударно-розыскные операции и усиливают оборонные мероприятия, сотрудничая с разведывательными и ударными дронами.
  • Главный приоритет командования ВСУ - сохранение жизни украинских военных, принимаются все необходимые меры для защиты и эвакуации.

Сырский отрицает окружение ВСУ в Покровске и Купянске

Сырский заявил, что Россия наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Поэтому снова побывал на этом важном направлении. Встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее враждебное нашествие. Заслушал доклады по текущей обстановке, имеющимся потребностям, выслушал предложения. Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По его словам, в Покровске вражеская пехота, избегая боеприкосновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача — выявить ее и уничтожить. В таких условиях крайне важна качественная работа украинских разведывательных и ударных дронов.

Кроме БПС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи по ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСПП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие.

Он добавил, что продолжается работа над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении, где важны качественные взаимодействия между подразделениями, обеспечение их всем необходимым, в том числе в соответствии с дополнительными потребностями, четкое и скоординированное выполнение поставленных задач.

Каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до смещения. Отдал необходимые предписания. В контексте улучшения логистики отдельно определили задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Также принят ряд других решений.

Он заверил, что все решения принимаются оперативно, в их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями, но главным приоритетом является сохранение жизни украинских воинов.

