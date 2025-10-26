"Не имеет права быть командиром". Сырское экстренно прибыло на Покровское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подверг жесткой критике командиров, которые искажают и скрывают важную информацию о реальной ситуации на фронте. С заявлением на этот счет он выступил по итогам поездки на Покровское направление.

Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске

Недавно украинские журналисты узнали от офицеров двух отдельных бригад, что в Покровске находится, по меньшей мере, 250 российских захватчиков — они вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БПЛА.

Более того, украинские воины добираются на позиции по 10-15 километров пешком. Как утверждают инсайдеры, ситуация более чем критичная.

После публикации этой информации Сырский сразу прибыл на Покровское направление.

Раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену — жизнь наших воинов. Мое первое требование — правда, какой бы она ни была. Командир, скрывающий правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский официально подтвердил, что встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей.