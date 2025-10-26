"Не имеет права быть командиром". Сырское экстренно прибыло на Покровское направление
Категория
Украина
Дата публикации

"Не имеет права быть командиром". Сырское экстренно прибыло на Покровское направление

Александр Сырский
Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске
Read in English
Читати українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подверг жесткой критике командиров, которые искажают и скрывают важную информацию о реальной ситуации на фронте. С заявлением на этот счет он выступил по итогам поездки на Покровское направление.

Главные тезисы

  • Ситуация в Покровске и его окрестностях более чем критичная.
  • Главком прибыл на этот участок фронта, чтобы узнать правду.

Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске

Недавно украинские журналисты узнали от офицеров двух отдельных бригад, что в Покровске находится, по меньшей мере, 250 российских захватчиков — они вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БПЛА.

Более того, украинские воины добираются на позиции по 10-15 километров пешком. Как утверждают инсайдеры, ситуация более чем критичная.

После публикации этой информации Сырский сразу прибыл на Покровское направление.

Раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену — жизнь наших воинов. Мое первое требование — правда, какой бы она ни была. Командир, скрывающий правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Сырский официально подтвердил, что встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей.

По его словам, крайне важными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, уничтожению и взятию в плен противника.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР уничтожило 3 дорогостоящие системы ПВО армии РФ — видео
ГУР
БУК
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон пообещал cкоро передать Украине ракеты Aster и самолеты Mirage-2000
Макрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая атака России на Киев — есть погибшие и много пострадавших
ДСНС Украины
Новая атака России на Киев — какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?