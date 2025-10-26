"Не имеет права быть командиром". Сырское экстренно прибыло на Покровское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подверг жесткой критике командиров, которые искажают и скрывают важную информацию о реальной ситуации на фронте. С заявлением на этот счет он выступил по итогам поездки на Покровское направление.
Главные тезисы
- Ситуация в Покровске и его окрестностях более чем критичная.
- Главком прибыл на этот участок фронта, чтобы узнать правду.
Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске
Недавно украинские журналисты узнали от офицеров двух отдельных бригад, что в Покровске находится, по меньшей мере, 250 российских захватчиков — они вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БПЛА.
Более того, украинские воины добираются на позиции по 10-15 километров пешком. Как утверждают инсайдеры, ситуация более чем критичная.
После публикации этой информации Сырский сразу прибыл на Покровское направление.
Сырский официально подтвердил, что встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей.
По его словам, крайне важными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, уничтожению и взятию в плен противника.
