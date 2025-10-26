Новая атака России на Киев — есть погибшие и много пострадавших

Вторую ночь подряд российские захватчики совершают воздушное нападение на столицу Украины. Согласно последним данным, погибли 3 человека, еще 29, в том числе и 7 детей, пострадали.

Новая атака России на Киев — какие последствия

ГСЧС Украины обращает внимание мира на то, что уже во второй раз за сутки столица оказывается под ударами врага, которые забрали жизни как минимум 3 мирных жителей.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела БПЛА в Деснянском районе, где произошли пожары. На одной из локаций в результате попадания БПЛА произошло возгорание в 9-ти этажном жилом доме, с верхних этажей были спасены 13 человек. Поделиться

Еще на одной локации также зафиксировано попадание ударных дронов в шестнадцатиэтажку, в результате чего с 1 по 9 этаж выбиты окна.

Кроме того, ГСЧС получила сообщение о попадании БПЛА в многоэтажку в Оболонском районе города, на месте спасатели пожара не обнаружили.

Согласно последним данным, в результате атаки пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь.