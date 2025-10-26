Новая атака России на Киев — есть погибшие и много пострадавших

Вторую ночь подряд российские захватчики совершают воздушное нападение на столицу Украины. Согласно последним данным, погибли 3 человека, еще 29, в том числе и 7 детей, пострадали.
- К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены более 100 спасателей.
- Удалось спасти 13 мирных жителей Киева.
Новая атака России на Киев — какие последствия
ГСЧС Украины обращает внимание мира на то, что уже во второй раз за сутки столица оказывается под ударами врага, которые забрали жизни как минимум 3 мирных жителей.
Еще на одной локации также зафиксировано попадание ударных дронов в шестнадцатиэтажку, в результате чего с 1 по 9 этаж выбиты окна.
Кроме того, ГСЧС получила сообщение о попадании БПЛА в многоэтажку в Оболонском районе города, на месте спасатели пожара не обнаружили.
Согласно последним данным, в результате атаки пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь.
