Новая атака России на Киев — есть погибшие и много пострадавших
Украина
Дата публикации

Новая атака России на Киев — есть погибшие и много пострадавших

ДСНС Украины
Новая атака России на Киев — какие последствия
Вторую ночь подряд российские захватчики совершают воздушное нападение на столицу Украины. Согласно последним данным, погибли 3 человека, еще 29, в том числе и 7 детей, пострадали.

Главные тезисы

  • К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены более 100 спасателей.
  • Удалось спасти 13 мирных жителей Киева.

Новая атака России на Киев — какие последствия

ГСЧС Украины обращает внимание мира на то, что уже во второй раз за сутки столица оказывается под ударами врага, которые забрали жизни как минимум 3 мирных жителей.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела БПЛА в Деснянском районе, где произошли пожары. На одной из локаций в результате попадания БПЛА произошло возгорание в 9-ти этажном жилом доме, с верхних этажей были спасены 13 человек.

Еще на одной локации также зафиксировано попадание ударных дронов в шестнадцатиэтажку, в результате чего с 1 по 9 этаж выбиты окна.

Кроме того, ГСЧС получила сообщение о попадании БПЛА в многоэтажку в Оболонском районе города, на месте спасатели пожара не обнаружили.

Согласно последним данным, в результате атаки пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены более 100 спасателей и более 20 единиц основной и специальной спасательной техники.

