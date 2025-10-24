У Путина цинично обвинили Украину в нежелании продолжать переговоры с Россией
У Путина цинично обвинили Украину в нежелании продолжать переговоры с Россией

Песков
Читати українською
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин пообещал "потрясающий ответ" не на поставку Украине ракет Tomahawk, а на попытки ударов вглубь по российской территории. Также Россия цинично обвинила Украину в нежелании продолжать мирные переговоры

Главные тезисы

  • Путин обвинил Украину в нежелании продолжать переговоры с Россией, развенчивая иллюзии о мирном урегулировании конфликта.
  • Россия угрожает ответом на попытки ударов вглубь своей территории, вместо реагирования только на поставки ракет Tomahawk.
  • Москва обвиняет Киев в срыве мирных переговоров, считая это результатом поощрения со стороны Европы.

Россия обвиняет Украину в срыве мирных переговоров

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

В частности, тот обвинил Киев в нежелании продолжать переговорный процесс, якобы поощряемый Европой.

Путин обещал ошеломляющий ответ не на поставки ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов в глубь России.

Ситуацию относительно переговорного процесса он назвал "затянувшейся паузой".

В то же время спикер главы Кремля пообещал, что Москва ответит на новые западные санкции, "согласно своим национальным интересам".

Также, по его словам, РФ согласна "посмотреть шесть месяцев спустя" на результат новых санкций, о чем говорил президент США Дональд Трамп.

