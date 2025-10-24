У Путина цинично обвинили Украину в нежелании продолжать переговоры с Россией

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин пообещал "потрясающий ответ" не на поставку Украине ракет Tomahawk, а на попытки ударов вглубь по российской территории. Также Россия цинично обвинила Украину в нежелании продолжать мирные переговоры
Главные тезисы
- Путин обвинил Украину в нежелании продолжать переговоры с Россией, развенчивая иллюзии о мирном урегулировании конфликта.
- Россия угрожает ответом на попытки ударов вглубь своей территории, вместо реагирования только на поставки ракет Tomahawk.
- Москва обвиняет Киев в срыве мирных переговоров, считая это результатом поощрения со стороны Европы.
Россия обвиняет Украину в срыве мирных переговоров
Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.
В частности, тот обвинил Киев в нежелании продолжать переговорный процесс, якобы поощряемый Европой.
Путин обещал ошеломляющий ответ не на поставки ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов в глубь России.
Ситуацию относительно переговорного процесса он назвал "затянувшейся паузой".
В то же время спикер главы Кремля пообещал, что Москва ответит на новые западные санкции, "согласно своим национальным интересам".
