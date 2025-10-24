У Путіна цинічно звинуватили Україну у небажанні продовжувати перемовини з Росією

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін пообіцяв "приголомшливу відповідь" не на постачання Україні ракет Tomahawk, а на спроби ударів вглиб по російській території. Також Росія цинічно звинуватила Україну у небажанні продовжувати “мирні” переговори
Головні тези:
- Путін звинуватив Україну у небажанні продовжувати перемовини з Росією через зрив мирних переговорів.
- Росія цинічно звинуватила Київ у відмові продовжувати переговори, яка нібито заохочується Європою.
- Президент РФ обіцяв приголомшливу відповідь на спроби ударів вглиб Росії, а не лише на постачання ракет Tomahawk.
Росія звинувачує Україну у зриві мирних перемовин
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Зокрема той звинуватив Київ у небажанні продовжувати переговорний процес, що, нібито заохочується Європою.
Путін обіцяв приголомшуючу відповідь не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб Росії.
Ситуацію стосовно переговорного процесу він назвав "паузою, яка затягнулася".
Водночас спікер глави Кремля пообіцяв, що Москва відповість на нові західні санкції, "згідно зі своїми національними інтересами".
