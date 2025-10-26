Нова атака Росії на Київ — є загиблі та багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова атака Росії на Київ — є загиблі та багато постраждалих

ДСНС України
Нова атака Росії на Київ - які наслідки
Read in English

Другу ніч поспіль російські загарбники здійснюють повітряний напад на столицю України. Згідно з останніми даними, загинули 3 людини, ще 29, зокрема й 7 дітей, постраждали.

Головні тези:

  • До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 рятувальників.
  • Вдалося врятувати 13 мирних мешканців Києва.

Нова атака Росії на Київ — які наслідки

ДСНС України звертає увагу світу на те, що вже удруге за добу столиця опиняється під ударами ворога ворога, які забрали життя щонайменше 3 мирних мешканців.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в 9-ти поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб.

Ще на одній локації також зафіксовано влучання ударних російських дронів в шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна.

Окрім того, ДСНС отримала повідомлення про влучання БпЛА багатоповерхівку в Оболонському районі міста, на місці рятувальники пожежі не виявили.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 рятувальників та понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна цинічно звинуватили Україну у небажанні продовжувати перемовини з Росією
Пєсков
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР знищило 3 дороговартісні системи ППО армії РФ — відео
ГУР
Бук
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Отримує маргінальні досягнення величезною ціною". Рютте поглузував із Путіна
Офіс Президента України
Рютте

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?