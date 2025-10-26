Нова атака Росії на Київ — є загиблі та багато постраждалих

Другу ніч поспіль російські загарбники здійснюють повітряний напад на столицю України. Згідно з останніми даними, загинули 3 людини, ще 29, зокрема й 7 дітей, постраждали.

Нова атака Росії на Київ — які наслідки

ДСНС України звертає увагу світу на те, що вже удруге за добу столиця опиняється під ударами ворога ворога, які забрали життя щонайменше 3 мирних мешканців.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в 9-ти поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб. Поширити

Ще на одній локації також зафіксовано влучання ударних російських дронів в шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна.

Окрім того, ДСНС отримала повідомлення про влучання БпЛА багатоповерхівку в Оболонському районі міста, на місці рятувальники пожежі не виявили.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога.