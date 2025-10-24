"Отримує маргінальні досягнення величезною ціною". Рютте поглузував із Путіна

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін втратив за час війни проти України занадто багато солдатів і грошей. Зараз партнерам України необхідно посилити тиск на Росію.
Головні тези:
- Володимир Путін зазнав великих втрат у солдатах та грошах під час війни з Україною.
- Партнерам України важливо посилити тиск на Росію для забезпечення справедливого миру в регіоні.
- Підтримка Заходу допомагає Україні відстоювати свою територіальну цілісність.
Рютте поглузував із Путіна
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції рішучих".
Він зазначив, що в Україні Путін отримує "маргінальні досягнення" величезною ціною.
Через божевільну війну диктатора гинуть сотні тисяч росіян. Водночас Україна зберігає хоробрість, а підтримка Заходу працює.
Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України близько 1 135 080 військовослужбовців.
При цьому тільки за минулу добу, 23 жовтня, втрати ворога склали 910 солдатів.
Також суттєві проблеми виникли і з економікою Росії. Президент США Дональд Трамп наприкінці вересня визнавав, що економіка Росії в жахливому стані і вона поступово руйнується.
