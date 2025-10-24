"Отримує маргінальні досягнення величезною ціною". Рютте поглузував із Путіна
"Отримує маргінальні досягнення величезною ціною". Рютте поглузував із Путіна

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін втратив за час війни проти України занадто багато солдатів і грошей. Зараз партнерам України необхідно посилити тиск на Росію.

Головні тези:

  • Володимир Путін зазнав великих втрат у солдатах та грошах під час війни з Україною.
  • Партнерам України важливо посилити тиск на Росію для забезпечення справедливого миру в регіоні.
  • Підтримка Заходу допомагає Україні відстоювати свою територіальну цілісність.

Рютте поглузував із Путіна

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції рішучих".

Він зазначив, що в Україні Путін отримує "маргінальні досягнення" величезною ціною.

Через божевільну війну диктатора гинуть сотні тисяч росіян. Водночас Україна зберігає хоробрість, а підтримка Заходу працює.

Правда в тому, що у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) дуже добре сказав, що вони повинні зупинитися там, де є зараз. Зараз саме той час, щоб посилити тиск на Росію, щоб ми могли отримати справедливий мир для України.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України близько 1 135 080 військовослужбовців.

При цьому тільки за минулу добу, 23 жовтня, втрати ворога склали 910 солдатів.

Також суттєві проблеми виникли і з економікою Росії. Президент США Дональд Трамп наприкінці вересня визнавав, що економіка Росії в жахливому стані і вона поступово руйнується.

