"Отримує маргінальні досягнення величезною ціною". Рютте поглузував із Путіна

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін втратив за час війни проти України занадто багато солдатів і грошей. Зараз партнерам України необхідно посилити тиск на Росію.

Рютте поглузував із Путіна

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції рішучих".

Він зазначив, що в Україні Путін отримує "маргінальні досягнення" величезною ціною.

Через божевільну війну диктатора гинуть сотні тисяч росіян. Водночас Україна зберігає хоробрість, а підтримка Заходу працює.

Правда в тому, що у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) дуже добре сказав, що вони повинні зупинитися там, де є зараз. Зараз саме той час, щоб посилити тиск на Росію, щоб ми могли отримати справедливий мир для України. Марк Рютте Генсек НАТО

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України близько 1 135 080 військовослужбовців.

При цьому тільки за минулу добу, 23 жовтня, втрати ворога склали 910 солдатів.

Також суттєві проблеми виникли і з економікою Росії. Президент США Дональд Трамп наприкінці вересня визнавав, що економіка Росії в жахливому стані і вона поступово руйнується.