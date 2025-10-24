"Получает маргинальные достижения огромной ценой". Рютте посмеялся над Путиным

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин потерял за время войны против Украины слишком много солдат и денег. Сейчас партнерам Украины необходимо усилить давление на Россию.
Главные тезисы
- Владимир Путин потерял значительное количество солдат и денег в ходе войны с Украиной.
- Усиление давления на Россию со стороны партнеров Украины является необходимым для достижения справедливого мира в регионе.
- Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул высмеивание Путина за его “маргинальные достижения” и негативное воздействие войны на Россию.
Рютте посмеялся над Путиным
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции решительных".
Он отметил, что в Украине Путин получает "маргинальные достижения" по огромной цене.
Из-за безумной войны диктатора гибнут сотни тысяч россиян. В то же время, Украина сохраняет храбрость, а поддержка Запада работает.
Согласно информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины около 1135080 военнослужащих.
При этом только за минувшие сутки, 23 октября, потери врага составили 910 солдат.
Также значительные трудности появились и с экономикой России. Президент США Дональд Трамп в конце сентября признавал, что экономика России в ужасном состоянии и постепенно разрушается.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-