"Получает маргинальные достижения огромной ценой". Рютте посмеялся над Путиным
Дата публикации

"Получает маргинальные достижения огромной ценой". Рютте посмеялся над Путиным

Офис Президента Украины
Рютте
Нелегитимный президент РФ Владимир Путин потерял за время войны против Украины слишком много солдат и денег. Сейчас партнерам Украины необходимо усилить давление на Россию.

Главные тезисы

  • Владимир Путин потерял значительное количество солдат и денег в ходе войны с Украиной.
  • Усиление давления на Россию со стороны партнеров Украины является необходимым для достижения справедливого мира в регионе.
  • Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул высмеивание Путина за его “маргинальные достижения” и негативное воздействие войны на Россию.

Рютте посмеялся над Путиным

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции решительных".

Он отметил, что в Украине Путин получает "маргинальные достижения" по огромной цене.

Из-за безумной войны диктатора гибнут сотни тысяч россиян. В то же время, Украина сохраняет храбрость, а поддержка Запада работает.

Правда в том, что у Путина кончаются деньги, идеи и солдаты. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп — ред.) очень хорошо сказал, что они должны остановиться там, где есть сейчас. Сейчас именно то время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы мы могли получить справедливый мир для Украины.

Согласно информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины около 1135080 военнослужащих.

При этом только за минувшие сутки, 23 октября, потери врага составили 910 солдат.

Также значительные трудности появились и с экономикой России. Президент США Дональд Трамп в конце сентября признавал, что экономика России в ужасном состоянии и постепенно разрушается.

