19 стран формата "Рамштайн" готовы поставлять Украине новые пакеты военной помощи — Рютте

Итоги очередного Рамштайна: 19 стран готовы оказать военную помощь Украине

Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте журналистам по завершении 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, однако не предоставив деталей, передает корреспондент Укринформа.

НАТО четко определяет приоритетом поддержку Украины в борьбе, делая ее как можно сильнее сегодня, чтобы все союзники, в том числе вне НАТО, наши партнеры предоставляли Украине все возможное, уникальное летальное и нелетальное оружие, включая системы противовоздушной обороны. Марк Рютте Генсек НАТО

Он упомянул ключевые направления военной поддержки Украины: инициативу PURL, чешскую программу снабжения боеприпасами, двустороннюю поддержку и формат «Рамштайн».

У нас было 19 выступивших стран, и все они объявили о поставках для Украины, в том числе в рамках PURL и других инициатив, но во многих случаях также в двустороннем формате.

Он отметил, что для Украины еще многое нужно сделать, «потому что мы должны помочь вам пережить зиму».

Мы должны четко дать Путину понять, что он никогда не сможет победить и что мы будем в дальнейшем вас поддерживать. И я думаю, это четкое сообщение сегодня прозвучало. Поделиться

15 октября в Брюсселе состоялось 31-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».