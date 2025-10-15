19 стран формата "Рамштайн" готовы поставлять Украине новые пакеты военной помощи — Рютте

На сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины представители 19 стран формата Рамштайн выразили готовность предоставить Украине новые пакеты военной помощи.
Главные тезисы
- На заседании контактной группы 19 стран формата “Рамштайн” обещали поставить Украине новые пакеты военной помощи.
- Генсек НАТО подчеркнул важность поддержки Украины в борьбе за мир и безопасность.
- Инициатива PURL и формат “Рамштайн” являются ключевыми направлениями военной поддержки Украины.
Итоги очередного Рамштайна: 19 стран готовы оказать военную помощь Украине
Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте журналистам по завершении 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, однако не предоставив деталей, передает корреспондент Укринформа.
Он упомянул ключевые направления военной поддержки Украины: инициативу PURL, чешскую программу снабжения боеприпасами, двустороннюю поддержку и формат «Рамштайн».
У нас было 19 выступивших стран, и все они объявили о поставках для Украины, в том числе в рамках PURL и других инициатив, но во многих случаях также в двустороннем формате.
Он отметил, что для Украины еще многое нужно сделать, «потому что мы должны помочь вам пережить зиму».
15 октября в Брюсселе состоялось 31-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».
Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Министерство обороны США готово присоединиться к коллективным усилиям НАТО по обеспечению мира в Украине, если в ближайшее время не определится путь к установлению мира, а инициатива PURL является лучшим инструментом помощи Украине.
