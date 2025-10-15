19 країн формату "Рамштайн" готові постачати Україні нові пакети військової допомоги — Рютте

Підсумки чергового “Рамштайну”: 19 країн готові надати військову допомогу Україні

Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте журналістам після завершення 31-го засідання Контактної групи із питань оборони України, однак не надавши деталей, передає кореспондент Укрінформу.

НАТО чітко визначає пріоритетом підтримку України в боротьбі, роблячи її якомога сильнішою сьогодні, щоб усі союзники, в тому числі поза НАТО, наші партнери, надавали Україні все можливе, унікальну летальну і нелетальну зброю, включаючи системи протиповітряної оборони. Марк Рютте Генсек НАТО

Він згадав ключові напрямки військової підтримки України: ініціативу PURL, чеську програму постачання боєприпасів, двосторонню підтримку та формат «Рамштайн».

У нас було 19 країн, які виступили, і всі вони оголосили про постачання для України, в тому числі в рамках PURL та інших ініціатив, але в багатьох випадках також у двосторонньому форматі.

Він зазначив, що для України ще багато чого потрібно зробити, «тому що ми повинні допомогти вам пережити зиму».

Ми повинні чітко дати Путіну зрозуміти, що він ніколи не зможе перемогти і що ми надалі вас підтримуватимемо. І я думаю, це чітке повідомлення сьогодні пролунало. Поширити

15 жовтня у Брюсселі відбулося 31-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».