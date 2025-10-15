19 країн формату "Рамштайн" готові постачати Україні нові пакети військової допомоги — Рютте
Рютте
Джерело:  Укрінформ

На сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України представники 19 країн формату «Рамштайн» висловили готовність надати Україні нові пакети військової допомоги.

Головні тези:

  • 19 країн формату 'Рамштайн' висловили готовність надати Україні нові пакети військової допомоги.
  • НАТО чітко визначає пріоритетом підтримку України у боротьбі за мир та безпеку.
  • Генсек НАТО зазначив ключові напрямки військової підтримки, включаючи ініціативу PURL та формат “Рамштайн”.

Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте журналістам після завершення 31-го засідання Контактної групи із питань оборони України, однак не надавши деталей, передає кореспондент Укрінформу.

НАТО чітко визначає пріоритетом підтримку України в боротьбі, роблячи її якомога сильнішою сьогодні, щоб усі союзники, в тому числі поза НАТО, наші партнери, надавали Україні все можливе, унікальну летальну і нелетальну зброю, включаючи системи протиповітряної оборони.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Він згадав ключові напрямки військової підтримки України: ініціативу PURL, чеську програму постачання боєприпасів, двосторонню підтримку та формат «Рамштайн».

У нас було 19 країн, які виступили, і всі вони оголосили про постачання для України, в тому числі в рамках PURL та інших ініціатив, але в багатьох випадках також у двосторонньому форматі.

Він зазначив, що для України ще багато чого потрібно зробити, «тому що ми повинні допомогти вам пережити зиму».

Ми повинні чітко дати Путіну зрозуміти, що він ніколи не зможе перемогти і що ми надалі вас підтримуватимемо. І я думаю, це чітке повідомлення сьогодні пролунало.

15 жовтня у Брюсселі відбулося 31-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Міністерство оборони США готове долучитися до колективних зусиль НАТО щодо забезпечення миру в Україні, якщо найближчим часом не окреслиться шлях до встановлення миру, а тим часом ініціатива PURL є найкращим інструментом допомоги Україні.

