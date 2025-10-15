19 країн формату "Рамштайн" готові постачати Україні нові пакети військової допомоги — Рютте

На сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України представники 19 країн формату «Рамштайн» висловили готовність надати Україні нові пакети військової допомоги.
Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте журналістам після завершення 31-го засідання Контактної групи із питань оборони України, однак не надавши деталей, передає кореспондент Укрінформу.
Він згадав ключові напрямки військової підтримки України: ініціативу PURL, чеську програму постачання боєприпасів, двосторонню підтримку та формат «Рамштайн».
У нас було 19 країн, які виступили, і всі вони оголосили про постачання для України, в тому числі в рамках PURL та інших ініціатив, але в багатьох випадках також у двосторонньому форматі.
Він зазначив, що для України ще багато чого потрібно зробити, «тому що ми повинні допомогти вам пережити зиму».
15 жовтня у Брюсселі відбулося 31-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».
Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Міністерство оборони США готове долучитися до колективних зусиль НАТО щодо забезпечення миру в Україні, якщо найближчим часом не окреслиться шлях до встановлення миру, а тим часом ініціатива PURL є найкращим інструментом допомоги Україні.
