ГУР знищило 3 дороговартісні системи ППО армії РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР знищило 3 дороговартісні системи ППО армії РФ — відео

ГУР
Бук
Read in English

Чергова “жирна” здобич ― 23 та 24 жовтня майстри Департаменту активних дій ГУР МО України виявили і знищили три дороговартісні системи протиповітряної оборони російської окупаційної армії.

Головні тези:

  • Майстри ГУР МО України знищили три дороговартісні системи ППО армії РФ.
  • Серед здобутку ГУР - самохідна вогнева установка зі складу ЗРК “Бук-М3” та дві РЛС 1Л119 “Нєбо-СВУ”.
  • Засоби ППО російських військ були ліквідовані на тимчасово окупованих територіях України.

Бійці ГУР знищили ЗРК та РЛС армії РФ

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Здобиччю ГУР стали:

  • самохідна вогнева установка зі складу ЗРК “Бук-М3”;

  • дві РЛС 1Л119 “Нєбо-СВУ”.

Засоби ППО московитів ліквідовано на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим.

Збройна боротьба триває!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показала результати бойової роботи на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту — відео
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало результати "полювання" авіабомберів на позиції армії РФ — відео
ГУР
Баба-Яга
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Криму. ГУР дронами уразило новітню РЛС армії РФ — відео
ГУР
РЛС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?