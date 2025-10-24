ГУР знищило 3 дороговартісні системи ППО армії РФ — відео

Чергова “жирна” здобич ― 23 та 24 жовтня майстри Департаменту активних дій ГУР МО України виявили і знищили три дороговартісні системи протиповітряної оборони російської окупаційної армії.
Головні тези:
- Майстри ГУР МО України знищили три дороговартісні системи ППО армії РФ.
- Серед здобутку ГУР - самохідна вогнева установка зі складу ЗРК “Бук-М3” та дві РЛС 1Л119 “Нєбо-СВУ”.
- Засоби ППО російських військ були ліквідовані на тимчасово окупованих територіях України.
Бійці ГУР знищили ЗРК та РЛС армії РФ
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Здобиччю ГУР стали:
самохідна вогнева установка зі складу ЗРК “Бук-М3”;
дві РЛС 1Л119 “Нєбо-СВУ”.
Засоби ППО московитів ліквідовано на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим.
Збройна боротьба триває!
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-