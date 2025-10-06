ГУР показала результати бойової роботи на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту — відео

Ліквідація російської піхоти та розгром ворожих позицій ― у ГУР поділилися кадрами бойової роботи від спецпризначенців на фронті.
Головні тези:
- Спецпризначенці ГУР провели результативну бойову роботу на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту.
- У відео представлені кадри ліквідації російської піхоти та розгрому ворожих позицій на фронті.
Спецпризначенці ГУР зруйнували ворожі позиції та ліквідували піхотинців РФ
Окупанти замотуються у “плащі-невидимки”, щоб пересуватись полями вночі, але магії не існує: майстри Департаменту активних дій ГУР МО України виявляють російську піхоту ― у плащі чи без нього, московитів чекає розплата.
Збройна боротьба триває! — зазначили у ГУР.
