ГУР показала результати бойової роботи на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту — відео

Ліквідація російської піхоти та розгром ворожих позицій ― у ГУР поділилися кадрами бойової роботи від спецпризначенців на фронті.

Спецпризначенці ГУР зруйнували ворожі позиції та ліквідували піхотинців РФ

Окупанти замотуються у “плащі-невидимки”, щоб пересуватись полями вночі, але магії не існує: майстри Департаменту активних дій ГУР МО України виявляють російську піхоту ― у плащі чи без нього, московитів чекає розплата.

На відео ― кадри результативної бойової роботи на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту за минулий тиждень від спецпризначенців воєнної розвідки України: ліквідація піхоти російської окупаційної армії, розгром ворожих позицій, знищення московитського транспорту, військової техніки та дронів. Поширити