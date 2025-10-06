ГУР показала результаты боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта — видео

Ликвидация российской пехоты и разгром вражеских позиций в ГУР поделились кадрами боевой работы от спецназовцев на фронте.
Главные тезисы
- Спецназовцы ГУР провели результативную боевую работу на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.
- Видео показывает ликвидацию российской пехоты, разгром вражеских позиций, уничтожение российского транспорта и военной техники.
- Оперативная работа спецназовцев позволила обнаружить российскую пехоту, даже при их попытках скрыться в “плаще-невидимке”.
Спецназовцы ГУР разрушили враждебные позиции и ликвидировали пехотинцев РФ
Оккупанты заматываются в "плащи-невидимки", чтобы передвигаться по полям ночью, но магии не существует: мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаруживают российскую пехоту — в плаще или без него, московитов ждет расплата.
Вооруженная борьба продолжается! — отметили в ГУР.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-