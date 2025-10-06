ГУР показала результаты боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта — видео

Ликвидация российской пехоты и разгром вражеских позиций в ГУР поделились кадрами боевой работы от спецназовцев на фронте.

Спецназовцы ГУР разрушили враждебные позиции и ликвидировали пехотинцев РФ

Оккупанты заматываются в "плащи-невидимки", чтобы передвигаться по полям ночью, но магии не существует: мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаруживают российскую пехоту — в плаще или без него, московитов ждет расплата.

На видео ― кадры результативной боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта за прошедшую неделю от спецназовцев военной разведки Украины: ликвидация пехоты российской оккупационной армии, разгром вражеских позиций, уничтожение московитского транспорта, военной техники и дронов. Поделиться