ГУР показала результаты боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР показала результаты боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта — видео

ГУР
ГУР
Читати українською

Ликвидация российской пехоты и разгром вражеских позиций в ГУР поделились кадрами боевой работы от спецназовцев на фронте.

Главные тезисы

  • Спецназовцы ГУР провели результативную боевую работу на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.
  • Видео показывает ликвидацию российской пехоты, разгром вражеских позиций, уничтожение российского транспорта и военной техники.
  • Оперативная работа спецназовцев позволила обнаружить российскую пехоту, даже при их попытках скрыться в “плаще-невидимке”.

Спецназовцы ГУР разрушили враждебные позиции и ликвидировали пехотинцев РФ

Оккупанты заматываются в "плащи-невидимки", чтобы передвигаться по полям ночью, но магии не существует: мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаруживают российскую пехоту — в плаще или без него, московитов ждет расплата.

На видео ― кадры результативной боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта за прошедшую неделю от спецназовцев военной разведки Украины: ликвидация пехоты российской оккупационной армии, разгром вражеских позиций, уничтожение московитского транспорта, военной техники и дронов.

Вооруженная борьба продолжается! — отметили в ГУР.

Как вам такое?

