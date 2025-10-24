ГУР уничтожило 3 дорогостоящие системы ПВО армии РФ — видео
ГУР уничтожило 3 дорогостоящие системы ПВО армии РФ — видео

ГУР
БУК
Очередная жирная добыча 23 и 24 октября мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили и уничтожили три дорогостоящие системы противовоздушной обороны российской оккупационной армии.

Главные тезисы

  • Мастера ГУР МО Украины обнаружили и уничтожили три дорогостоящие системы противовоздушной обороны армии РФ.
  • Среди уничтоженных средств ПВО - самоходная огневая установка ЗРК Бук-М3 и две РЛС 1Л119 Небо-СВУ.
  • Действия ГУР привели к ликвидации средств ПВО российских войск на оккупированных территориях Украины, в том числе Запорожской, Херсонской и Крымской областях.

Бойцы ГУР уничтожили ЗРК и РЛС армии РФ

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Добычей ГУР стали:

  • самоходная огневая установка из состава ЗРК "Бук-М3";

  • две РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".

Средства ПВО московитов ликвидированы на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Автономной Республики Крым.

Вооруженная борьба продолжается!

