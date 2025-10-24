Макрон пообещал cкоро передать Украине ракеты Aster и самолеты Mirage-2000

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил четкую позицию необходимости продолжения предоставления Украине военной поддержки и увеличения санкционного давления против России на встрече "Коалиции желающих".

Макрон пообещал Украине новые самолеты и ракеты

Во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих Макрон подчеркнул, что Коалиция желающих отстаивает мир, чтобы добиться для Украины "справедливого, надежного и долговременного мира" при условии, что Россия придерживается противоположной позиции, начав незаконную войну, и до сих пор отвергает любые переговоры.

Очень важно продолжать наши усилия — поддерживать Украину и давить на Россию. Эммануэль Макрон Президент Франции

Также французский лидер отметил, что в ближайшие недели будут приложены усилия по предоставлению дополнительной финансовой поддержки для Украины.

Параллельно также нужно продолжать наращивать военную поддержку Украины — возможности противовоздушной обороны, дальнобойные способности, дроны и системы борьбы с беспилотниками. Поделиться

Президент Франции, отдельно обращаясь к Зеленскому, подтвердил, что они "в ближайшие дни доставят дополнительные ракеты Aster". Еще будут организованы новые программы по подготовке украинских военных и отправлены новые самолеты "Мираж".

Кроме того, как сообщил Макрон, в условиях усиления российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре еще нужно продолжать поддерживать украинскую энергетическую устойчивость всеми имеющимися инструментами.

Макрон считает новые санкции США против нефтяных компаний РФ "возвратным моментом". Эти санкции, по его мнению, отлично синхронизированы с 19-м пакетом санкций от Евросоюза. Макрон подчеркнул, что нужно продолжать работу и готовить 20-й пакет санкций от ЕС, чтобы увеличивать цену войны для Москвы.