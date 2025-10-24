Макрон пообещал cкоро передать Украине ракеты Aster и самолеты Mirage-2000

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил четкую позицию необходимости продолжения предоставления Украине военной поддержки и увеличения санкционного давления против России на встрече "Коалиции желающих".
Главные тезисы
- Эммануэль Макрон обещает передать Украине ракеты Aster и самолеты Mirage-2000 для укрепления военной поддержки украинской армии.
- Франция поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии через увеличение санкционного давления на Россию и предоставление военной помощи.
- Mакрон подчеркнул важность продолжения усилий по поддержке Украины и давления на Россию для достижения справедливого мира.
Макрон пообещал Украине новые самолеты и ракеты
Во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих Макрон подчеркнул, что Коалиция желающих отстаивает мир, чтобы добиться для Украины "справедливого, надежного и долговременного мира" при условии, что Россия придерживается противоположной позиции, начав незаконную войну, и до сих пор отвергает любые переговоры.
Также французский лидер отметил, что в ближайшие недели будут приложены усилия по предоставлению дополнительной финансовой поддержки для Украины.
Президент Франции, отдельно обращаясь к Зеленскому, подтвердил, что они "в ближайшие дни доставят дополнительные ракеты Aster". Еще будут организованы новые программы по подготовке украинских военных и отправлены новые самолеты "Мираж".
Кроме того, как сообщил Макрон, в условиях усиления российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре еще нужно продолжать поддерживать украинскую энергетическую устойчивость всеми имеющимися инструментами.
Макрон считает новые санкции США против нефтяных компаний РФ "возвратным моментом". Эти санкции, по его мнению, отлично синхронизированы с 19-м пакетом санкций от Евросоюза. Макрон подчеркнул, что нужно продолжать работу и готовить 20-й пакет санкций от ЕС, чтобы увеличивать цену войны для Москвы.
