Макрон пообіцяв незабаром передати Україні ракети Aster та літаки Mirage-2000
Категорія
Світ
Дата публікації

Макрон пообіцяв незабаром передати Україні ракети Aster та літаки Mirage-2000

Макрон
Джерело:  Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон висловив чітку позицію потреби продовження надання Україні військової підтримки та збільшення санкційного тиску проти Росії на зустрічі “Коаліції охочих”.

Головні тези:

  • Еммануель Макрон обіцяв передати Україні ракети Aster та літаки Mirage-2000 для зміцнення військової підтримки українській армії.
  • Франція підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії шляхом збільшення санкційного тиску на Росію та надання військової допомоги.
  • Макрон закликав продовжувати підтримку української енергетичної стійкості та готувати нові пакети санкцій для посилення впливу на Москву.

Макрон пообіцяв Україні нові літаки і ракети

Під час онлайн-звернення до лідерів Коаліції охочих Макрон наголосив, що Коаліція охочих відстоює мир, аби добитися для України "справедливого, надійного і довготривалого миру" за умов, коли Росія дотримується протилежної позиції, розпочавши незаконну війну, і до цього часу відкидає будь-які переговори.

Дуже важливо продовжувати наші зусилля — підтримувати Україну і тиснути на Росію.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Також французький лідер зазначив, що найближчими тижнями будуть докладені зусилля з надання додаткової фінансової підтримки для України.

Паралельно нам також потрібно продовжувати нарощувати військову підтримку України — можливості протиповітряної оборони, далекобійні спроможності, дрони та системи боротьби з безпілотниками.

Президент Франції, окремо звертаючись до Зеленського, підтвердив, що вони "найближчими днями доставлять додаткові ракети Aster". Ще будуть організовані нові програми з підготовки українських військових та будуть надіслані нові літаки "Міраж".

Крім того, як повідомив Макрон, в умовах посилення російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, ще треба продовжувати підтримувати українську енергетичну стійкість усіма наявними інструментами.

Макрон вважає нові санкції США проти нафтових компаній РФ "поворотним моментом". Ці санкції, на його думку, чудово синхронізовані з 19-м пакетом санкцій від Євросоюзу. Макрон підкреслив, що треба продовжувати роботу і готувати 20-й пакет санкцій від ЄС, щоби збільшувати ціну війни для Москви.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон пообіцяв посилити санкції проти Росії — в якому випадку
Офіс Президента України
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон звернувся до Росії після вторгнення її дронів до Польщі
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Заплатить за це". Макрон публічно пригрозив Путіну
Єлисейський палац
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?