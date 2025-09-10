Макрон звернувся до Росії після вторгнення її дронів до Польщі

Французький лідер Емманюель Макрон публічно звернувся до країни-агресорки РФ із закликом "припинити небезпечну ескалацію" після безпрецедентного вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Макрон вимагає від Росії зупинитися

За словами французького лідера, він вважає вторгнення російських дронів у польський повітряний простір під час нападу Росії на Україну "неприйнятним".

На тлі останніх подій він висловив "найрішучіше" засудження.

Закликаю Росію припинити цю небезпечну ескалацію. Емманюель Макрон Президент Франції

Макрон вкотре нагадав про солідарність з польським народом та його урядом.

Французький лідер також анонсував розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Ми не підемо на жодні компроміси в питаннях безпеки союзників, — пообіцяв він. Поширити

Польський прем’єр Дональд Туск уже підтвердив, що офіційна Варшава звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів уночі 10 вересня.

За його словами, дійсно сталася "провокація великого масштабу", однак, мовляв, причин для паніки немає.

Український лідер Володимир Зеленський оголосив, що Україна готова до розширення нашої з партнерами співпраці для надійного захисту неба.