Макрон обратился к России после вторжения ее дронов в Польшу

Французский лидер Эмманюэль Макрон публично обратился к стране-агрессорке РФ с призывом "прекратить опасную эскалацию" после беспрецедентного вторжения российских беспилотников в Польшу.
Главные тезисы
- Макрон призвал Россию прекратить эскалацию конфликта и выразил решительное осуждение неприемлемых действий.
- Президент Франции заявил о своей поддержке польскому народу и правительству.
Макрон требует от России остановиться
По словам французского лидера, он считает вторжение российских дронов в польское воздушное пространство во время нападения России на Украину "неприемлемым".
На фоне последних событий он высказал "самое решительное" осуждение.
Макрон еще раз напомнил о солидарности с польским народом и его правительством.
Французский лидер также анонсировал разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Польский премьер Дональд Туск уже подтвердил, что официальная Варшава обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов ночью 10 сентября.
По его словам, действительно случилась "провокация большого масштаба", однако, мол, причин для паники нет.
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Украина готова к расширению нашего с партнерами сотрудничества для надежной защиты неба.
