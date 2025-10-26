"Не має права бути командиром". Сирський екстрено прибув на Покровський напрямок
Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський жорстко розкритикував командирів, які викривлюють та приховують важливу інформацію щодо реальної ситуації на фронті. З заявою з цього приводу він виступив за підсумками поїздки на Покровський напрямок.

Головні тези:

  • Ситуація в Покровську та його околицях більш ніж критична.
  • Головком прибув на цю ділянку фронту, щоб з'ясувати правду.

Нещодавно українські журналісти дізналися від офіцерів двох окремих бригад, що у Покровську перебуває щонайменше 250 російських загарбників — вони вступають у стрілецькі бої та розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА.

Ба більше, українські воїни добираються на позиції по 10-15 кілометрів пішки. Як стверджують інсайдери, ситуація більш ніж критична.

Після публікації цієї інформації Сирський одразу прибув на Покровський напрямок.

Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну — життя наших воїнів. Моя перша вимога — правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Сирський офіційно підтвердив, що зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин.

За його словами, вкрай важливими залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, знищення та взяття в полон противника, що перебуває в оточенні.

