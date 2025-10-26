"Не має права бути командиром". Сирський екстрено прибув на Покровський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський жорстко розкритикував командирів, які викривлюють та приховують важливу інформацію щодо реальної ситуації на фронті. З заявою з цього приводу він виступив за підсумками поїздки на Покровський напрямок.
Головні тези:
- Ситуація в Покровську та його околицях більш ніж критична.
- Головком прибув на цю ділянку фронту, щоб з'ясувати правду.
Сирський прокоментував ситуацію в Покровську
Нещодавно українські журналісти дізналися від офіцерів двох окремих бригад, що у Покровську перебуває щонайменше 250 російських загарбників — вони вступають у стрілецькі бої та розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА.
Ба більше, українські воїни добираються на позиції по 10-15 кілометрів пішки. Як стверджують інсайдери, ситуація більш ніж критична.
Після публікації цієї інформації Сирський одразу прибув на Покровський напрямок.
Сирський офіційно підтвердив, що зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин.
За його словами, вкрай важливими залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, знищення та взяття в полон противника, що перебуває в оточенні.
