"Не має права бути командиром". Сирський екстрено прибув на Покровський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський жорстко розкритикував командирів, які викривлюють та приховують важливу інформацію щодо реальної ситуації на фронті. З заявою з цього приводу він виступив за підсумками поїздки на Покровський напрямок.

Сирський прокоментував ситуацію в Покровську

Нещодавно українські журналісти дізналися від офіцерів двох окремих бригад, що у Покровську перебуває щонайменше 250 російських загарбників — вони вступають у стрілецькі бої та розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА.

Ба більше, українські воїни добираються на позиції по 10-15 кілометрів пішки. Як стверджують інсайдери, ситуація більш ніж критична.

Після публікації цієї інформації Сирський одразу прибув на Покровський напрямок.

Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну — життя наших воїнів. Моя перша вимога — правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Сирський офіційно підтвердив, що зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин.