ВСУ обезвредили более 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 31.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли 50 авиационных ударов, сбросив 106 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 2339 дронов-камикадзе и осуществили 3281 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Новоукраинка и в направлении Гришиного.

В одной локации бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 104 кафира, из них 55 — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили:

единицу автомобильной техники,

три мотоцикла,

10 БпЛА.

Также повреждены три единицы автомобильной техники и один пункт управления БПЛА и шесть укрытий для личного состава окупантов.