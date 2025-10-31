ВСУ обезвредили более 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские защитники дали отпор попыткам оккупантов продвинуться вглубь территории, нанося им серьезные потери.
- На фронте произошло 137 боевых столкновений, в результате которых ВСУ уничтожили более 100 вражеских боевиков.
- Российские войска активно используют авиацию и дроны для обстрела позиций украинских военных и населенных пунктов на Покровском направлении.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 31.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня российские войска нанесли 50 авиационных ударов, сбросив 106 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 2339 дронов-камикадзе и осуществили 3281 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Новоукраинка и в направлении Гришиного.
В одной локации бои не утихают до сих пор.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 104 кафира, из них 55 — безвозвратно.
Также украинские воины уничтожили:
единицу автомобильной техники,
три мотоцикла,
10 БпЛА.
Также повреждены три единицы автомобильной техники и один пункт управления БПЛА и шесть укрытий для личного состава окупантов.
