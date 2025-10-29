ВСУ обезвредили 58 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
ВСУ обезвредили 58 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток произошло 157 боевых столкновений. Самым активным остается Покровское направление фронта.

Главные тезисы

  • По данным Генерального штаба ВСУ, противник совершил 41 авиационный удар, 87 управляемых авиабомб и другие активные действия.
  • В результате боев уничтожены две единицы автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов и повреждены несколько артиллерийских систем врага.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 29.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 41 авиационный удар, применив 87 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3373 артиллерийских обстрела.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 47 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверевое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лыс.

Пока бои ведутся в трех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 58 окупантов, из них 39 — безвозвратно, один — взят в плен.

Уничтожены две единицы автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены три артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники противника.

