ВСУ обезвредили 58 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток произошло 157 боевых столкновений. Самым активным остается Покровское направление фронта.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 29.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 41 авиационный удар, применив 87 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3373 артиллерийских обстрела.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 47 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверевое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лыс.

Пока бои ведутся в трех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 58 окупантов, из них 39 — безвозвратно, один — взят в плен.