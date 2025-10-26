Что происходит в Покровске — объяснение Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит в Покровске — объяснение Генштаба

Генштаб ВСУ
Как развивается ситуация на фронте
Читати українською

26 октября Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и Очеретинском отрезке Покровского направления остается сложной. Главная проблема заключается в том, что враг преобладает в количестве и наращивает наступательные усилия.

Главные тезисы

  • Продолжается постоянное пополнение "обменного фонда" российскими пленными.
  • Украинские воины освободили 185,6 км территории Покровского района Донецкой области.

Как развивается ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба, российские войска за счет использования межпозиционного пространства и утечки малых пехотных групп, накопили в Покровске около 200 своих солдат.

В городе ведутся стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА.

Украинские воины обращают внимание на то, что попытки противника продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке срываются ВСУ благодаря успешным контрдиверсионным мерам.

Украинские защитники в дальнейшем выполняют задачи по поиску, уничтожению или взятию в плен российских оккупантов, которые пытаются инфильтрироваться через наши боевые порядки, используя численное преимущество.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что боевые столкновения отличаются высокой динамикой и интенсивностью.

Что важно понимать, по состоянию на 26 октября 2025 года украинские воины освободили 185,6 км², зачистили 243,8 км² территории Покровского района Донецкой области.

В последние 10 дней Силы обороны Украины смогли успешно ликвидировать на этом участке фронта 1756 российских окупантов и 75 единиц техники врага.

