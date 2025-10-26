Що насправді відбувається в Покровську — пояснення Генштабу

26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною. Головна проблема полягає в тому, що ворог переважає в кількості і нарощує наступальні зусилля.

Як розвивається ситуація на фронті

Згідно з даними Генштабу, російські війська за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичили у Покровську близько 200 своїх солдат.

У місті точаться стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА.

Українські воїни звертають увагу на те, що намагання противника просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові зриваються ЗСУ завдяки успішним контрдиверсійним заходам.

Українські захисники надалі виконують завдання з пошуку, знищення або взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через наші бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу. Поширити

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що бойові зіткнення відзначаються високою динамікою та інтенсивністю.

Що важливо розуміти, станом на 26 жовтня 2025 року українські воїни звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.

Протягом останніх 10 днів Сили оборони України змогли успішно ліквідувати на цій ділянці фронту 1756 російських окупантів та 75 одиниць техніки ворога.