Що насправді відбувається в Покровську — пояснення Генштабу

26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною. Головна проблема полягає в тому, що ворог переважає в кількості і нарощує наступальні зусилля.
Головні тези:
- Триває постійне поповнення “обмінного фонду” російськими полоненими.
- Українські воїни звільнили 185,6 км² території Покровського району Донецької області.
Як розвивається ситуація на фронті
Згідно з даними Генштабу, російські війська за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичили у Покровську близько 200 своїх солдат.
У місті точаться стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА.
Українські воїни звертають увагу на те, що намагання противника просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові зриваються ЗСУ завдяки успішним контрдиверсійним заходам.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що бойові зіткнення відзначаються високою динамікою та інтенсивністю.
Що важливо розуміти, станом на 26 жовтня 2025 року українські воїни звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.
Протягом останніх 10 днів Сили оборони України змогли успішно ліквідувати на цій ділянці фронту 1756 російських окупантів та 75 одиниць техніки ворога.
