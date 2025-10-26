Армія РФ убила чотирьох цивільних на Донеччині

Протягом минулої доби, 25 жовтня, російські загарбники вбили ще 4 мирних мешканців Донецької області. Місцева влада повідомляє, що є загиблі в області – троє у Костянтинівці та один у Сіверську.

Росіяни продовжують вбивати цивільних

Про наслідки російського терору розповів глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росія вбиває цивільних! За 25 жовтня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці та 1 у Сіверську. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення. Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

За його словами, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Окрім того, повідомляється, що на Херсонщині армія РФ завдавала ударів по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Цього разу ворог пошкодив 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.

Окрім того, російські загарбники пошкодили адмінбудівлю та підприємство.

Через російську агресію в області 3 людини дістали поранення.

Як повідомляє Запорізька ОВА, одна людина поранена та одна вбита внаслідок ворожої атаки на Гуляйпільську громаду.