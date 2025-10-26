Посланець Путіна назвав 3 елементи для завершення війни

Спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв почав стверджувати, що рішення щодо зупинення війни РФ проти України може бути знайдене "досить швидко", якщо, мовляв, всі сторони врахують 3 важливі для Кремля питання.
Головні тези:
- Дмитрієв заявив, що Росія відкрита до гарантій безпеки для України.
- На його думку, зустріч між Трампом і Путіним відбудеться трохи пізніше.
Посланець Путіна озвучив нові вимоги
З новими заявами він виступив на тлі візиту до США.
За словами Кирила Дмитрієва, “США, Україна і Росія розуміють, яким може бути рішення”.
Журналісти поцікавилися у представника Путіна, яким саме може бути рішення щодо врегулювання війни в Україні.
Дмитрієв почав стверджувати, що йдеться одразу про кілька важливих елементів.
За його словами, не так багато питань залишилося на столі, тому рішення щодо завершення війни є шанс відшукати доволі швидко.
