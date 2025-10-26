Посланець Путіна назвав 3 елементи для завершення війни

Спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв почав стверджувати, що рішення щодо зупинення війни РФ проти України може бути знайдене "досить швидко", якщо, мовляв, всі сторони врахують 3 важливі для Кремля питання.

Посланець Путіна озвучив нові вимоги

З новими заявами він виступив на тлі візиту до США.

За словами Кирила Дмитрієва, “США, Україна і Росія розуміють, яким може бути рішення”.

Ми сподіваємося, що його буде досягнуто в розумній часовій перспективі, — додав він.

Журналісти поцікавилися у представника Путіна, яким саме може бути рішення щодо врегулювання війни в Україні.

Дмитрієв почав стверджувати, що йдеться одразу про кілька важливих елементів.

Один з них — це гарантії безпеки для України. І Росія сказала "так", Росія відкрита до гарантій безпеки для України. Точно є питання територій, де є російське населення, яке було атаковане українськими військами ще до початку конфлікту (давній наратив, вигаданий РФ для виправдання агресії проти України — ред.). І є питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії, — заявив посланець Путіна.

За його словами, не так багато питань залишилося на столі, тому рішення щодо завершення війни є шанс відшукати доволі швидко.