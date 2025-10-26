Трамп висунув конкретну умову для зустрічі з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп наголосив, що погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише тоді, коли буде переконаний, що вдасться досягнути угоди про завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Трамп більше не хоче проводити безрезультативні зустрічі з Путіним.
- Попри це, до Вашингтона полетів представник російського диктатора.
Трамп добивається від Путіна конкретних рішень
Свою позицію очільник Білого дому озвучив у коментарі журналістам в Досі.
Що важливо розуміти, 23 жовтня американський лідер офіційно підтвердив, що передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті у найближчому майбутньому.
Сам російський диктатор, реагуючи на рішення Трампа щодо скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".
На тлі останніх подій Путін направив свого представника Кирила Дмитрієва до США.
Останній уже у Вашингтоні почав стверджувати, що РФ, Україна та США близькі до дипломатичного вирішення війни.
