Трамп висунув конкретну умову для зустрічі з Путіним
Трамп висунув конкретну умову для зустрічі з Путіним

Трамп добивається від Путіна конкретних рішень
Джерело:  Reuters

Американський лідер Дональд Трамп наголосив, що погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише тоді, коли буде переконаний, що вдасться досягнути угоди про завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Трамп більше не хоче проводити безрезультативні зустрічі з Путіним.
  • Попри це, до Вашингтона полетів представник російського диктатора.

Трамп добивається від Путіна конкретних рішень

Свою позицію очільник Білого дому озвучив у коментарі журналістам в Досі.

Ви повинні знати, що ми укладемо угоду, я не збираюся витрачати свій час даремно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, 23 жовтня американський лідер офіційно підтвердив, що передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті у найближчому майбутньому.

Не виглядає так, що ми рухаємося у ту точку, у яку маємо прийти — тож я скасував її (зустріч. — ред.). Але ми це зробимо у майбутньому… Щоразу, коли я говорю з Володимиром(Путіним — ред.), у нас хороші розмови — а потім вони нічим не закінчуються. Вони просто нічим не закінчуються, — поскаржився Трамп.

Сам російський диктатор, реагуючи на рішення Трампа щодо скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".

На тлі останніх подій Путін направив свого представника Кирила Дмитрієва до США.

Останній уже у Вашингтоні почав стверджувати, що РФ, Україна та США близькі до дипломатичного вирішення війни.

