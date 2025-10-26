Трамп висунув конкретну умову для зустрічі з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп наголосив, що погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише тоді, коли буде переконаний, що вдасться досягнути угоди про завершення війни РФ проти України.

Трамп добивається від Путіна конкретних рішень

Свою позицію очільник Білого дому озвучив у коментарі журналістам в Досі.

Ви повинні знати, що ми укладемо угоду, я не збираюся витрачати свій час даремно. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, 23 жовтня американський лідер офіційно підтвердив, що передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті у найближчому майбутньому.

Не виглядає так, що ми рухаємося у ту точку, у яку маємо прийти — тож я скасував її (зустріч. — ред.). Але ми це зробимо у майбутньому… Щоразу, коли я говорю з Володимиром(Путіним — ред.), у нас хороші розмови — а потім вони нічим не закінчуються. Вони просто нічим не закінчуються, — поскаржився Трамп. Поширити

Сам російський диктатор, реагуючи на рішення Трампа щодо скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".

На тлі останніх подій Путін направив свого представника Кирила Дмитрієва до США.

Останній уже у Вашингтоні почав стверджувати, що РФ, Україна та США близькі до дипломатичного вирішення війни.