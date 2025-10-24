"Коаліція рішучих" розробила для України мирний план — Стармер

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 24 жовтня заявив, що "Коаліція рішучих" розробила для України мирний план до кінця 2025 року.
Головні тези:
- Коаліція рішучих розробила мирний план для України до 2025 року за участю прем'єра Британії Кіра Стармера.
- План містить заходи з виведення російської нафти та газу з глобальних ринків та реалізацію санкцій для зменшення залежності.
- Стармер закликав треті країни не закуповувати російські ресурси та вимагав розморожування російських активів для репарацій Україні.
"Коаліція рішучих" розробила для України мирний план із 5 пунктів
Ми разом розробили конкретний план до кінця року. В першу чергу ми будемо робити все, щоб російська нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Ми заохочуємо всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність.
Британський прем'єр також закликав треті країни припинити закупівлі "закривавлених війною" російських ресурсів.
Другим пунктом він назвав розморожування російських активів, щоб допомогти Україні.
Також Стармер наголосив на необхідності зміцнення ППО України. Він додав, що Британія збільшила програму для надання Києву 5 тис нових ракет багатоцільового призначення.
Четвертим пунктом прем'єр Британії назвав зміцнення військового тиску на країну-агресорку і надання Україні далекобійної зброї.
