"Коалиция решительных" разработала для Украины мирный план — Стармер

Премьер-министр Британии Кир Стармер 24 октября заявил, что "Коалиция решительных" разработала для Украины мирный план до конца 2025 года.
Главные тезисы
- План мирного урегулирования конфликта в Украине был разработан Коалицией решительных под руководством Кира Стармера.
- Мероприятия плана включают вывод российской нефти и газа с глобальных рынков, введение санкций и размораживание российских активов для репараций Украины.
- Программа предусматривает укрепление ПВО Украины и предоставление нового военного оборудования, включая ракеты многоцелевого назначения и дальнобойное оружие.
"Коалиция решительных" разработала для Украины мирный план из 5 пунктов
Мы разработали конкретный план до конца года. В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость.
Британский премьер также призвал третьи страны прекратить закупки "окровавленных войной" российских ресурсов.
Вторым пунктом он назвал размораживание российских активов, чтобы помочь Украине.
Также Стармер отметил необходимость укрепления ПВО Украины. Он добавил, что Британия увеличила программу для предоставления Киеву 5 тыс. новых ракет многоцелевого назначения.
Четвертым пунктом премьер Британии назвал укрепление военного давления на страну-агрессорку и предоставление Украине дальнобойного оружия.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-