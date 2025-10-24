"Коалиция решительных" разработала для Украины мирный план — Стармер
"Коалиция решительных" разработала для Украины мирный план — Стармер

Стармер
Источник:  Sky News

Премьер-министр Британии Кир Стармер 24 октября заявил, что "Коалиция решительных" разработала для Украины мирный план до конца 2025 года.

  • План мирного урегулирования конфликта в Украине был разработан Коалицией решительных под руководством Кира Стармера.
  • Мероприятия плана включают вывод российской нефти и газа с глобальных рынков, введение санкций и размораживание российских активов для репараций Украины.
  • Программа предусматривает укрепление ПВО Украины и предоставление нового военного оборудования, включая ракеты многоцелевого назначения и дальнобойное оружие.

"Коалиция решительных" разработала для Украины мирный план из 5 пунктов

Мы разработали конкретный план до конца года. В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость.

Британский премьер также призвал третьи страны прекратить закупки "окровавленных войной" российских ресурсов.

Вторым пунктом он назвал размораживание российских активов, чтобы помочь Украине.

Именно Россия должна платить за все, что совершила и уничтожила в Украине. Надо сделать все, чтобы Украина получила репарации.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

Также Стармер отметил необходимость укрепления ПВО Украины. Он добавил, что Британия увеличила программу для предоставления Киеву 5 тыс. новых ракет многоцелевого назначения.

Четвертым пунктом премьер Британии назвал укрепление военного давления на страну-агрессорку и предоставление Украине дальнобойного оружия.

Наконец-то мы будем продолжать нашу работу по гарантиям безопасности, включая многонациональные силы в Украине, чтобы обеспечить постоянный и долговременный мир, — рассказал Стармер о пятом пункте.

