Трамп озвучил конкретное условие для встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что согласится на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным только тогда, когда будет убежден, что удастся достичь соглашения о завершении войны РФ против Украины.

Трамп добивается от Путина конкретных решений

Свою позицию глава Белого дома озвучил в комментарии журналистам в Дохе.

Вы должны знать, что мы заключим соглашение, я не собираюсь тратить свое время зря. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, 23 октября американский лидер официально подтвердил, что передумал встречаться с Путиным в Будапеште в ближайшем будущем.

Не выглядит так, что мы двигаемся в ту точку, в которую должны прийти — поэтому я отменил ее (встречу — ред.). Но мы это сделаем в будущем… Каждый раз, когда я говорю с Владимиром (Путиным — ред.), у нас хорошие разговоры, а потом они ничем не заканчиваются. Они просто ничем не заканчиваются, — пожаловался Трамп. Поделиться

Сам российский диктатор, реагируя на решение Трампа об отмене двусторонней встречи в Будапеште, сказал о ее вероятном "переносе".

На фоне последних событий Путин направил своего представителя Кирилла Дмитриева в США.

Последний уже в Вашингтоне начал утверждать, что РФ, Украина и США близки к дипломатическому решению войны.