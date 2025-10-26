Трамп озвучил конкретное условие для встречи с Путиным
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп озвучил конкретное условие для встречи с Путиным

Трамп добивается от Путина конкретных решений
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что согласится на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным только тогда, когда будет убежден, что удастся достичь соглашения о завершении войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп больше не хочет проводить безрезультативные встречи с Путиным.
  • Несмотря на это, в Вашингтон полетел представитель российского диктатора.

Трамп добивается от Путина конкретных решений

Свою позицию глава Белого дома озвучил в комментарии журналистам в Дохе.

Вы должны знать, что мы заключим соглашение, я не собираюсь тратить свое время зря.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, 23 октября американский лидер официально подтвердил, что передумал встречаться с Путиным в Будапеште в ближайшем будущем.

Не выглядит так, что мы двигаемся в ту точку, в которую должны прийти — поэтому я отменил ее (встречу — ред.). Но мы это сделаем в будущем… Каждый раз, когда я говорю с Владимиром (Путиным — ред.), у нас хорошие разговоры, а потом они ничем не заканчиваются. Они просто ничем не заканчиваются, — пожаловался Трамп.

Сам российский диктатор, реагируя на решение Трампа об отмене двусторонней встречи в Будапеште, сказал о ее вероятном "переносе".

На фоне последних событий Путин направил своего представителя Кирилла Дмитриева в США.

Последний уже в Вашингтоне начал утверждать, что РФ, Украина и США близки к дипломатическому решению войны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Коалиция решительных" разработала для Украины мирный план — Стармер
Стармер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая атака России на Киев — есть погибшие и много пострадавших
ДСНС Украины
Новая атака России на Киев — какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Не имеет права быть командиром". Сырское экстренно прибыло на Покровское направление
Александр Сырский
Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?