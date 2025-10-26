Трамп озвучил конкретное условие для встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что согласится на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным только тогда, когда будет убежден, что удастся достичь соглашения о завершении войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Трамп больше не хочет проводить безрезультативные встречи с Путиным.
- Несмотря на это, в Вашингтон полетел представитель российского диктатора.
Трамп добивается от Путина конкретных решений
Свою позицию глава Белого дома озвучил в комментарии журналистам в Дохе.
Что важно понимать, 23 октября американский лидер официально подтвердил, что передумал встречаться с Путиным в Будапеште в ближайшем будущем.
Сам российский диктатор, реагируя на решение Трампа об отмене двусторонней встречи в Будапеште, сказал о ее вероятном "переносе".
На фоне последних событий Путин направил своего представителя Кирилла Дмитриева в США.
Последний уже в Вашингтоне начал утверждать, что РФ, Украина и США близки к дипломатическому решению войны.
