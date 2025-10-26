Посланец Путина назвал 3 элемента для завершения войны

Специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев начал утверждать, что решение по остановке войны РФ против Украины может быть найдено "достаточно быстро", если, мол, все стороны учтут 3 важных для Кремля вопроса.
Главные тезисы
- Дмитриев заявил, что Россия открыта к гарантиям безопасности для Украины.
- По его мнению, встреча между Трампом и Путиным состоится чуть позже.
Посланник Путина озвучил новые требования
С новыми заявлениями он выступил на фоне визита в США.
По словам Кирилла Дмитриева, "США, Украина и Россия понимают, каким может быть решение".
Журналисты поинтересовались у представителя Путина, каким именно может быть решение по урегулированию войны в Украине.
Дмитриев начал утверждать, что речь идет сразу о нескольких важных элементах.
По его словам, не так много вопросов осталось на столе, поэтому решение о завершении войны есть шанс найти достаточно быстро.
