Посланец Путина назвал 3 элемента для завершения войны
Категория
Политика
Дата публикации

Посланец Путина назвал 3 элемента для завершения войны

Посланник Путина озвучил новые требования
Читати українською
Источник:  Fox News

Специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев начал утверждать, что решение по остановке войны РФ против Украины может быть найдено "достаточно быстро", если, мол, все стороны учтут 3 важных для Кремля вопроса.

Главные тезисы

  • Дмитриев заявил, что Россия открыта к гарантиям безопасности для Украины.
  • По его мнению, встреча между Трампом и Путиным состоится чуть позже.

Посланник Путина озвучил новые требования

С новыми заявлениями он выступил на фоне визита в США.

По словам Кирилла Дмитриева, "США, Украина и Россия понимают, каким может быть решение".

Мы надеемся, что оно будет достигнуто в разумной временной перспективе, — добавил он.

Журналисты поинтересовались у представителя Путина, каким именно может быть решение по урегулированию войны в Украине.

Дмитриев начал утверждать, что речь идет сразу о нескольких важных элементах.

Один из них — это гарантия безопасности для Украины. И Россия сказала "да", Россия открыта к гарантиям безопасности для Украины. Точно есть вопрос территорий, где есть российское население, которое было атаковано украинскими войсками еще до начала конфликта (давний нарратив, выдуманный РФ для оправдания агрессии против Украины — ред.). И есть вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России, — заявил посланец Путина.

По его словам, не так много вопросов осталось на столе, поэтому решение о завершении войны есть шанс найти достаточно быстро.

