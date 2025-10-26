Путин заявил об испытаниях ракеты "с неограниченной дальностью"

Российский диктатор Владимир Путин официально подтвердил, что провел совещание с участием главы генштаба России Валерия Герасимова по испытанию крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.
Главные тезисы
- Герасимов лжет, что ракета находилась в воздухе около 15 часов.
- Путин потребовал определить возможные способы применения этого оружия.
Россия провела испытание "Буревестника"
Нелегитимный глава Кремля приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск.
Там он провел совещание с участием председателя Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими.
В ходе встречи Герасимов рассказал, что испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершено.
Он также уточнил, что испытание прошло 21 октября.
По словам главы Генштаба РФ, указанная ракета смогла преодолеть расстояние около 14000 км и находилась в воздухе около 15 часов.
Что важно понимать, никаких фактических подтверждений этим громким заявлениям нет.
Валерий Герасимов также уверял российского диктатора, что ракета продемонстрировала возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны.
