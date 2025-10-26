Путин заявил об испытаниях ракеты "с неограниченной дальностью"
Путин заявил об испытаниях ракеты "с неограниченной дальностью"

Путин
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин официально подтвердил, что провел совещание с участием главы генштаба России Валерия Герасимова по испытанию крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Главные тезисы

  • Герасимов лжет, что ракета находилась в воздухе около 15 часов.
  • Путин потребовал определить возможные способы применения этого оружия.

Россия провела испытание "Буревестника"

Нелегитимный глава Кремля приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск.

Там он провел совещание с участием председателя Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими.

В ходе встречи Герасимов рассказал, что испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершено.

Он также уточнил, что испытание прошло 21 октября.

По словам главы Генштаба РФ, указанная ракета смогла преодолеть расстояние около 14000 км и находилась в воздухе около 15 часов.

Что важно понимать, никаких фактических подтверждений этим громким заявлениям нет.

Валерий Герасимов также уверял российского диктатора, что ракета продемонстрировала возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Это не предел, — заявил Путин и предложил "определить возможные способы применения" и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в российских вооруженных силах.

