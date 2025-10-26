Путін заявив про випробування ракети "з необмеженою дальністю"
Путін
Read in English
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін офіційно підтвердив, що провів нараду за участю глави генштабу Росії Валерія Герасимова щодо випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою.

Головні тези:

  • Герасимов вигадує, що ракета перебувала в повітрі близько 15 годин.
  • Путін зажадав визначити можливі способи застосування цієї зброї. 

Росія провела випробовування "Буревісника"

Нелегітимний глава Кремля приїхав до одного з пунктів управління об'єднаного угруповання військ.

Саме там він провів нараду за участю голови Генштабу ЗС Росії Валерієм Герасимовим та командувачами.

Під час зустрічі Герасимов розповів, що випробування крилатої ракети «Буревісник» із ядерною енергетичною установкою завершено.

Він також уточнив, що випробування відбулося 21 жовтня.

За слова глави Генштабу РФ, вказана ракета змогла подолати відстань близько 14000 км і перебувала у повітрі приблизно 15 годин.

Що важливо розуміти, жодних фактичних підтверджень цим гучним заявам немає.

Валерій Герасимов також почав запевняти російського диктатора, що ракета продемонструвала можливості обходу систем протиракетної та протиповітряної оборони.

Це не межа, — заявив Путін і запропонував "визначити можливі способи застосування" і почати готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї в російських збройних силах.

