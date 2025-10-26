ППО знешкодила 90 зі 101 дрона під час нової атаки РФ
ППО знешкодила 90 зі 101 дрона під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 25-26 жовтня російські загарбники здійснювали атаку 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Варто зазначити, що близько 60 із них – "шахеди".

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на 4 локаціях.

ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Черговий повітряний напад російських окупантів розпочався о 20:00 25 жовтня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

До відбиття ворожої атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання п’яти ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

