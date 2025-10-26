ППО знешкодила 90 зі 101 дрона під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 25-26 жовтня російські загарбники здійснювали атаку 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Варто зазначити, що близько 60 із них – "шахеди".
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на 4 локаціях.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Черговий повітряний напад російських окупантів розпочався о 20:00 25 жовтня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
До відбиття ворожої атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання п’яти ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
