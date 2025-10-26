ПВО обезвредила 90 из 101 дрона во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 25-26 октября российские захватчики совершали атаку 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Следует отметить, что около 60 из них – "шахеды".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание пяти ударных БПЛА на 4 локациях.
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Очередное воздушное нападение российских оккупантов началось в 20:00 25 октября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
К отражению вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание пяти ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
