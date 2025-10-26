ПВО обезвредила 90 из 101 дрона во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 90 из 101 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 25-26 октября российские захватчики совершали атаку 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Следует отметить, что около 60 из них – "шахеды".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание пяти ударных БПЛА на 4 локациях.

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

Очередное воздушное нападение российских оккупантов началось в 20:00 25 октября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

К отражению вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание пяти ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

