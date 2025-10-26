Армия РФ убила четырех гражданских в Донецкой области

За прошедшие сутки, 25 октября, российские захватчики убили еще 4 мирных жителей Донецкой области. Местные власти сообщают, что есть погибшие в области – трое в Константиновке и один в Северске.

Россияне продолжают убивать гражданских

О последствиях российского террора рассказал глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Россия убивает гражданских! За 25 октября россияне убили 4 жителей региона: 3 в Константиновке и 1 в Северске. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

По его словам, общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Кроме того, сообщается, что в Херсонской области армия РФ наносила удары по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области.

На этот раз враг повредил 4 многоэтажки и 4 частных дома.

Кроме того, российские захватчики повредили админздание и предприятие.

Из-за российской агрессии в области 3 человека получили ранения.

Как сообщает Запорожская ОВА, один человек ранен и один убит в результате вражеской атаки на Гуляйпольскую общину.