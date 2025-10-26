Армия РФ убила четырех гражданских в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ убила четырех гражданских в Донецкой области

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россияне продолжают убивать гражданских
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки, 25 октября, российские захватчики убили еще 4 мирных жителей Донецкой области. Местные власти сообщают, что есть погибшие в области – трое в Константиновке и один в Северске.

Главные тезисы

  • В Херсонской области 3 человека получили ранения.
  • В Запорожской области в результате атак россиян погиб 63-летний мужчина.

Россияне продолжают убивать гражданских

О последствиях российского террора рассказал глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Россия убивает гражданских! За 25 октября россияне убили 4 жителей региона: 3 в Константиновке и 1 в Северске. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

По его словам, общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Кроме того, сообщается, что в Херсонской области армия РФ наносила удары по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области.

На этот раз враг повредил 4 многоэтажки и 4 частных дома.

Кроме того, российские захватчики повредили админздание и предприятие.

Из-за российской агрессии в области 3 человека получили ранения.

Как сообщает Запорожская ОВА, один человек ранен и один убит в результате вражеской атаки на Гуляйпольскую общину.

Россияне управляемыми авиабомбами ударили по Ровнополью, 63-летний мужчина погиб.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов заявил об изменении тактики Украины в войне против РФ
Буданов
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин заявил об испытаниях ракеты "с неограниченной дальностью"
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Посланец Путина назвал 3 элемента для завершения войны
Посланник Путина озвучил новые требования

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?