Армия РФ убила четырех гражданских в Донецкой области

За прошедшие сутки, 25 октября, российские захватчики убили еще 4 мирных жителей Донецкой области. Местные власти сообщают, что есть погибшие в области – трое в Константиновке и один в Северске.
Главные тезисы
- В Херсонской области 3 человека получили ранения.
- В Запорожской области в результате атак россиян погиб 63-летний мужчина.
Россияне продолжают убивать гражданских
О последствиях российского террора рассказал глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
По его словам, общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Кроме того, сообщается, что в Херсонской области армия РФ наносила удары по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области.
На этот раз враг повредил 4 многоэтажки и 4 частных дома.
Кроме того, российские захватчики повредили админздание и предприятие.
Из-за российской агрессии в области 3 человека получили ранения.
Как сообщает Запорожская ОВА, один человек ранен и один убит в результате вражеской атаки на Гуляйпольскую общину.
