Сербія звернулася з неочікуваною пропозицією до Зеленського та Путіна
Політика
Дата публікації

Сербія звернулася з неочікуваною пропозицією до Зеленського та Путіна

Вучич
Джерело:  Fox News

Команда президента Сербії Александара Вучича офіційно підтвердила, що Белград готовий прийняти у себе мирні переговори між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, а також їхніми командами.

Головні тези:

  • Сербія заявила, що підтримує територіальну цілісність України.
  • Туреччина також підтвердила, що готова прийняти мирні переговори.

Сербія пропонує майданчик для переговорів України та РФ

З заявою з цього приводу виступив шеф сербської дипломатії Марко Джурич.

За словами глави МЗС, Сербія "входить до числа країн, які пропонують свої добрі послуги".

Джурич публічно почав вимагати, щоб війна РФ проти Україні негайно припинилася.

Сербія, в принципі, підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав відповідно до їхніх кордонів, визначених ООН, зокрема й України, — наголосив міністр.

Як зазначив глава МЗС, його країна цінує своє місце в Європі між Сходом і Заходом, а також тісні відносини зі США.

Сербія дуже пишається своєю незалежною зовнішньою політикою і політикою безпеки, які глибоко вкоренилися в історії нашого народу і дозволили нам залишатися незалежними протягом століть, попри те, що ми невелика країна, — заявив дипломат.

Що важливо розуміти, нещодавно турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган офіційно підтвердив, що його країна готова прийняти лідерів РФ і США в будь-який час.

Буданов заявив про зміну тактики України у війні проти РФ
Буданов
"Не має права бути командиром". Сирський екстрено прибув на Покровський напрямок
Олександр Сирський
Сирський прокоментував ситуацію в Покровську
Посланець Путіна назвав 3 елементи для завершення війни
Дмитрієв

