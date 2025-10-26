Сербія звернулася з неочікуваною пропозицією до Зеленського та Путіна

Команда президента Сербії Александара Вучича офіційно підтвердила, що Белград готовий прийняти у себе мирні переговори між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, а також їхніми командами.
Головні тези:
- Сербія заявила, що підтримує територіальну цілісність України.
- Туреччина також підтвердила, що готова прийняти мирні переговори.
Сербія пропонує майданчик для переговорів України та РФ
З заявою з цього приводу виступив шеф сербської дипломатії Марко Джурич.
За словами глави МЗС, Сербія "входить до числа країн, які пропонують свої добрі послуги".
Джурич публічно почав вимагати, щоб війна РФ проти Україні негайно припинилася.
Як зазначив глава МЗС, його країна цінує своє місце в Європі між Сходом і Заходом, а також тісні відносини зі США.
Що важливо розуміти, нещодавно турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган офіційно підтвердив, що його країна готова прийняти лідерів РФ і США в будь-який час.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-