Команда президента Сербії Александара Вучича офіційно підтвердила, що Белград готовий прийняти у себе мирні переговори між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, а також їхніми командами.

Сербія пропонує майданчик для переговорів України та РФ

З заявою з цього приводу виступив шеф сербської дипломатії Марко Джурич.

За словами глави МЗС, Сербія "входить до числа країн, які пропонують свої добрі послуги".

Джурич публічно почав вимагати, щоб війна РФ проти Україні негайно припинилася.

Сербія, в принципі, підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав відповідно до їхніх кордонів, визначених ООН, зокрема й України, — наголосив міністр. Поширити

Як зазначив глава МЗС, його країна цінує своє місце в Європі між Сходом і Заходом, а також тісні відносини зі США.

Сербія дуже пишається своєю незалежною зовнішньою політикою і політикою безпеки, які глибоко вкоренилися в історії нашого народу і дозволили нам залишатися незалежними протягом століть, попри те, що ми невелика країна, — заявив дипломат. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган офіційно підтвердив, що його країна готова прийняти лідерів РФ і США в будь-який час.