Сербия обратилась с неожиданным предложением к Зеленскому и Путину
Сербия обратилась с неожиданным предложением к Зеленскому и Путину

Источник:  Fox News

Команда президента Сербии Александра Вучича официально подтвердила, что Белград готов принять у себя мирные переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, а также их командами.

Главные тезисы

  • Сербия заявила, что поддерживает территориальную целостность Украины.
  • Турция также подтвердила готовность принять мирные переговоры.

Сербия предлагает площадку для переговоров Украины и РФ

С заявлением на этот счет выступил шеф сербской дипломатии Марко Джурич.

По словам главы МИД, Сербия "входит в число стран, предлагающих свои хорошие услуги".

Джурич публично потребовал, чтобы война РФ против Украины немедленно прекратилась.

Сербия, в принципе, поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с их границами, определенными ООН, в том числе и Украиной, — подчеркнул министр.

Как отметил глава МИДа, его страна ценит свое место в Европе между Востоком и Западом, а также тесные отношения с США.

Сербия очень гордится своей независимой внешней политикой и политикой безопасности, которые глубоко укоренились в истории нашего народа и позволили нам оставаться независимыми на протяжении веков, несмотря на то, что мы небольшая страна, — заявил дипломат.

Что важно понимать, недавно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально подтвердил, что его страна готова принять лидеров РФ и США в любое время.

