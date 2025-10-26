Сербия обратилась с неожиданным предложением к Зеленскому и Путину

Команда президента Сербии Александра Вучича официально подтвердила, что Белград готов принять у себя мирные переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, а также их командами.
Главные тезисы
- Сербия заявила, что поддерживает территориальную целостность Украины.
- Турция также подтвердила готовность принять мирные переговоры.
Сербия предлагает площадку для переговоров Украины и РФ
С заявлением на этот счет выступил шеф сербской дипломатии Марко Джурич.
По словам главы МИД, Сербия "входит в число стран, предлагающих свои хорошие услуги".
Джурич публично потребовал, чтобы война РФ против Украины немедленно прекратилась.
Как отметил глава МИДа, его страна ценит свое место в Европе между Востоком и Западом, а также тесные отношения с США.
Что важно понимать, недавно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально подтвердил, что его страна готова принять лидеров РФ и США в любое время.
