ЗСУ знешкодили 58 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень. Найактивнішим залишається Покровський напрямок фронту.
Головні тези:
- Українські воїни знешкодили 58 окупантів, знищено дві одиниці автомобільної техніки та шість безпілотних літальних апаратів противника.
- Противник здійснив 41 авіаційний удар, 87 керованих авіабомб, 3723 удари дронами-камікадзе та 3373 артилерійські обстріли по позиціях ЗСУ та населених пунктів.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту
Оперативна інформація станом на 22:00 29.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 41 авіаційний удар, застосувавши 87 керованих авіабомб. Зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3373 артилерійські обстріли.
Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровськ.
Наразі бої точаться у трьох локаціях.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 58 окупантів, з них 39 — безповоротно, одного — взято в полон.
