ЗСУ знешкодили 58 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень. Найактивнішим залишається Покровський напрямок фронту.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту

Оперативна інформація станом на 22:00 29.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 41 авіаційний удар, застосувавши 87 керованих авіабомб. Зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3373 артилерійські обстріли.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровськ.

Наразі бої точаться у трьох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 58 окупантів, з них 39 — безповоротно, одного — взято в полон.