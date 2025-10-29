ЗСУ знешкодили 58 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ знешкодили 58 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень. Найактивнішим залишається Покровський напрямок фронту.

Головні тези:

  • Українські воїни знешкодили 58 окупантів, знищено дві одиниці автомобільної техніки та шість безпілотних літальних апаратів противника.
  • Противник здійснив 41 авіаційний удар, 87 керованих авіабомб, 3723 удари дронами-камікадзе та 3373 артилерійські обстріли по позиціях ЗСУ та населених пунктів.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту

Оперативна інформація станом на 22:00 29.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 41 авіаційний удар, застосувавши 87 керованих авіабомб. Зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3373 артилерійські обстріли.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровськ.

Наразі бої точаться у трьох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 58 окупантів, з них 39 — безповоротно, одного — взято в полон.

Знищено дві одиниці автомобільної техніки, шість безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено три артилерійські системи та одну одиницю автомобільної техніки противника.

