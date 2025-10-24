Українські воїни відкинули армію РФ на Покровському напрямку

Моніторинговий проєкт DeepState уважно проаналізував розвиток бойових дій на фронті на дійшов висновку, що Сили Оборони України змогли відкинути російських загарбників поблизу Кучерового Яру на Покровському напрямку у Донецькій області.
Головні тези:
- Російські війська також змогли просунутися біля деяких населених пунктів.
- На Покровському напрямку ворог активно використовує тактику “шахів”.
Що відбувається на фронті 23-24 жовтня
Водночас, за даними аналітиків, російські окупанти просунулися поблизу Гродівки, Володимирівки та Степногірська на Донеччині.
Про останні події на полі бою також розповів начальник служби інформації та комунікації 14 бригади оперативного призначення "Червона калина 1 корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін в ефірі "Київ24”.
За словами останнього, солдати РФ активно вдаються до використання тактики "шахів" на Покровському напрямку.
Він також звернув увагу на те, що погодні умови змінюється і де-факто тактика ворога наразі йде також на накопичення.
