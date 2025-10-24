Українські воїни відкинули армію РФ на Покровському напрямку
Україна
Українські воїни відкинули армію РФ на Покровському напрямку

ЗСУ
Джерело:  DeepState

Моніторинговий проєкт DeepState уважно проаналізував розвиток бойових дій на фронті на дійшов висновку, що Сили Оборони України змогли відкинути російських загарбників поблизу Кучерового Яру на Покровському напрямку у Донецькій області. 

Головні тези:

  • Російські війська також змогли просунутися біля деяких населених пунктів.
  • На Покровському напрямку ворог активно використовує тактику “шахів”.

Що відбувається на фронті 23-24 жовтня

Водночас, за даними аналітиків, російські окупанти просунулися поблизу Гродівки, Володимирівки та Степногірська на Донеччині.

Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру. Ворог просунувся поблизу Гродівки, Володимирівки та Степногірська, — йдеться в звіті DeepState.

Про останні події на полі бою також розповів начальник служби інформації та комунікації 14 бригади оперативного призначення "Червона калина 1 корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін в ефірі "Київ24”.

За словами останнього, солдати РФ активно вдаються до використання тактики "шахів" на Покровському напрямку.

Умовно — для того, щоб щось взяти, треба щось віддати. Вони відволікають увагу, розріджують саме наші позиції дронів. Ворог віддає велику кількість свого особового складу, — зазначив Бакулін.

Він також звернув увагу на те, що погодні умови змінюється і де-факто тактика ворога наразі йде також на накопичення.

