Українські воїни відкинули армію РФ на Покровському напрямку

Моніторинговий проєкт DeepState уважно проаналізував розвиток бойових дій на фронті на дійшов висновку, що Сили Оборони України змогли відкинути російських загарбників поблизу Кучерового Яру на Покровському напрямку у Донецькій області.

Що відбувається на фронті 23-24 жовтня

Водночас, за даними аналітиків, російські окупанти просунулися поблизу Гродівки, Володимирівки та Степногірська на Донеччині.

Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру. Ворог просунувся поблизу Гродівки, Володимирівки та Степногірська, — йдеться в звіті DeepState. Поширити

Про останні події на полі бою також розповів начальник служби інформації та комунікації 14 бригади оперативного призначення "Червона калина 1 корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін в ефірі "Київ24”.

За словами останнього, солдати РФ активно вдаються до використання тактики "шахів" на Покровському напрямку.

Умовно — для того, щоб щось взяти, треба щось віддати. Вони відволікають увагу, розріджують саме наші позиції дронів. Ворог віддає велику кількість свого особового складу, — зазначив Бакулін. Поширити

Він також звернув увагу на те, що погодні умови змінюється і де-факто тактика ворога наразі йде також на накопичення.