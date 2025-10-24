Бельгія зруйнувала надії України на отримання 140 млрд євро в січні 2026

Українська влада розраховувала отримати 140 млрд євро "репараційного кредиту" на початку 2026 року. Однак цього не станеться через жорстку позицію Бельгії в цьому питанні. Саме через неї Євросоюз переніс розгляд цього рішення аж на грудень.

Бельгія продовжує блокувати важливе рішення щодо України

Лідери Європи не змогли схвалити надання кредиту Україні під заставу знерухомлених російських активів.

Під час саміту в Брюсселі Бельгія продовжувала просувати своє бачення та не згодилася із загальною оцінкою ситуації.

Враховуючи той факт, що переважна більшість цих активів зберігається в центральному депозитарії Euroclear, який знаходиться в Брюсселі, Бельгія боїться потрапити під шквал юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії.

З заявою з цього приводу виступив президент Європейської Ради Антоніу Кошта:

Ми ухвалили ключове політичне рішення забезпечити повну фінансову підтримку України для покриття її потреб у 2026 та 2027 роках, — наголосив він, однак також підтвердив наявність "технічних питань", що досі не вирішені. Поширити

За словами прем'єра Бельгії Барта де Вевера, влада його країни хоча бачити абсолютну ясність стосовно правової основи такого кроку та потенційних ризиків для євро.

Окрім того, Брюссель хоче отримати гарантії від інших країн, що гроші можуть бути повернуті за необхідності.