Бельгия разрушила надежды Украины на получение 140 млрд евро в январе 2026 года

Украинские власти рассчитывали получить 140 млрд евро "репарационного кредита" в начале 2026 года. Однако этого не произойдет из-за жесткой позиции Бельгии в этом вопросе. Именно из-за нее Евросоюз перенес рассмотрение этого решения на декабрь.
Главные тезисы
- Бельгия до сих пор боится реакции России в случае одобрения ссуды.
- Макрон заявил, что кредит "остается главным механизмом" поддержки Украины.
Бельгия продолжает блокировать важное решение касательно Украины
Лидеры Европы не смогли одобрить предоставление кредита Украине под залог обездвиженных российских активов.
В ходе саммита в Брюсселе Бельгия продолжала продвигать свое видение и не согласилась с общей оценкой ситуации.
Учитывая тот факт, что подавляющее большинство этих активов хранятся в центральном депозитарии Euroclear, который находится в Брюсселе, Бельгия боится попасть под шквал юридических исков и финансовых контрмер со стороны России.
С заявлением по этому поводу выступил президент Европейского Совета Антониу Кошта:
По словам премьера Бельгии Барта де Вевера, власти его страны хотят видеть абсолютную ясность в отношении правовой основы такого шага и потенциальных рисков для евро.
Кроме того, Брюссель хочет получить гарантии от других стран, что деньги могут быть возвращены при необходимости.
