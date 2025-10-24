Бельгия разрушила надежды Украины на получение 140 млрд евро в январе 2026 года
Бельгия разрушила надежды Украины на получение 140 млрд евро в январе 2026 года

Бельгия продолжает блокировать важное решение касательно Украины
Источник:  Financial Times

Украинские власти рассчитывали получить 140 млрд евро "репарационного кредита" в начале 2026 года. Однако этого не произойдет из-за жесткой позиции Бельгии в этом вопросе. Именно из-за нее Евросоюз перенес рассмотрение этого решения на декабрь.

  • Бельгия до сих пор боится реакции России в случае одобрения ссуды.
  • Макрон заявил, что кредит "остается главным механизмом" поддержки Украины.

Бельгия продолжает блокировать важное решение касательно Украины

Лидеры Европы не смогли одобрить предоставление кредита Украине под залог обездвиженных российских активов.

В ходе саммита в Брюсселе Бельгия продолжала продвигать свое видение и не согласилась с общей оценкой ситуации.

Учитывая тот факт, что подавляющее большинство этих активов хранятся в центральном депозитарии Euroclear, который находится в Брюсселе, Бельгия боится попасть под шквал юридических исков и финансовых контрмер со стороны России.

С заявлением по этому поводу выступил президент Европейского Совета Антониу Кошта:

Мы приняли ключевое политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украины для покрытия ее потребностей в 2026 и 2027 годах, — подчеркнул он, однако также подтвердил наличие до сих пор не решенных "технических вопросов".

По словам премьера Бельгии Барта де Вевера, власти его страны хотят видеть абсолютную ясность в отношении правовой основы такого шага и потенциальных рисков для евро.

Кроме того, Брюссель хочет получить гарантии от других стран, что деньги могут быть возвращены при необходимости.

Правовая основа — это не роскошь, — отметил Вевер.

