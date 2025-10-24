Завершення війни РФ проти України. Чого далі чекати від Трампа

Американський лідер Дональд Трамп не відмовився від наміру завершити загарбницьку війну Росії проти України. З цією метою він планує посилювати тиск не лише на російського диктатора Володимира Путіна, а й на українського лідера Володимира Зеленського, щоб всадити їх за стіл переговорів.
Головні тези:
- Трамп має різні “козирі”, які можуть змінити хід війни.
- США знають про мізерні успіхи Росії на полі бою та вичерпування її сил.
Трамп не відмовився від своєї мети
З заявою з цього приводу виступив представник США в НАТО Метью Вітакер, повідомляє Newsmax.
За словами останнього, Білий дім не змінив свою ключову позицію та досі прихильний наданню допомоги Україні.
Однак цього разу Трамп спробує використати нову тактику — посилити тиск не лише на Кремль, а й на Офіс президента Зеленського.
На переконання Метью Вітакера, це жорстока окопна війна, в якій ніхто не виграє.
Вітакер звертає увагу на те, що успіхи армії РФ на фронті протягом останніх 10 місяців били мізерними, попри шокуючі втрати.
