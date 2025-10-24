ППО знешкодила 72 дрони під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом 23-24 жовтня російські загарбники здійснювали атаку 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ще кілька ворожих дронів.
ППО звітує про результати своєї роботи
Нова атака росіян розпочалася 19:00 23 жовтня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 90 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-