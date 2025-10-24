ППО знешкодила 72 дрони під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом 23-24 жовтня російські загарбники здійснювали атаку 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ще кілька ворожих дронів.

Нова атака росіян розпочалася 19:00 23 жовтня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 90 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

