РФ атакувала Херсон та Кіровоградщину — є поранені

Російські загарбники продовжують тероризувати різні регіони України. Цього разу під ворожі удари потрапили Херсон та Кіровоградська область. Згідно з останніми даними, постраждали щонайменше 5 цивільних.
Головні тези:
- Внаслідок атак росіян у Херсоні постраждали літні люди.
- На Кіровоградщині минулося без жертв.
Наслідки нових атак РФ на Україну — що відомо
Як повідомляє Херсонська МВА, уночі 24 жовтня російські окупанти завдали ударів дронами по Херсону.
У Дніпровському районі БпЛА типу "Шахед" влучив у багатоповерхівку — почалася пожежа.
Окрім того, вказано, що близько 06:00 російські загарбники поранили ще одного херсонця у Дніпровському районі — на 59-річного чоловіка скинули вибухівку з дрона.
Цивільний дістав вибухову травму та уламкові поранення черевної стінки. Чоловіка шпиталізували.
Також повідомляють, що 19 населених пунктів Кіровоградської області залишись без електропостачання внаслідок російського удару по критичній інфраструктурі в області.
З заявою з цього приводу виступив очільник ОВА Андрій Райкович.
Серед цивільного населення жертв немає, продовжується ліквідація наслідків російського удару.
