РФ атакувала Херсон та Кіровоградщину — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Херсон та Кіровоградщину — є поранені

ДСНС України
Наслідки нових атак РФ - що відомо
Read in English

Російські загарбники продовжують тероризувати різні регіони України. Цього разу під ворожі удари потрапили Херсон та Кіровоградська область. Згідно з останніми даними, постраждали щонайменше 5 цивільних.

Головні тези:

  • Внаслідок атак росіян у Херсоні постраждали літні люди.
  • На Кіровоградщині минулося без жертв.

Наслідки нових атак РФ на Україну — що відомо

Як повідомляє Херсонська МВА, уночі 24 жовтня російські окупанти завдали ударів дронами по Херсону.

У Дніпровському районі БпЛА типу "Шахед" влучив у багатоповерхівку — почалася пожежа.

Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік. В обох — вибухові травми та термічні опіки. Обох людей госпіталізували, — зазначає місцева влада.

Окрім того, вказано, що близько 06:00 російські загарбники поранили ще одного херсонця у Дніпровському районі — на 59-річного чоловіка скинули вибухівку з дрона.

Близько 7:30 російські військові вдарили з артилерії по Корабельному району Херсона. Попередньо, постраждала дитина. Наразі пʼятьох постраждалих доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами. Це — жінки, 64, 78, 60 років, та чоловіки, 65 та 41 років.

Цивільний дістав вибухову травму та уламкові поранення черевної стінки. Чоловіка шпиталізували.

Також повідомляють, що 19 населених пунктів Кіровоградської області залишись без електропостачання внаслідок російського удару по критичній інфраструктурі в області.

З заявою з цього приводу виступив очільник ОВА Андрій Райкович.

Цієї ночі — чергова ворожа атака по об'єктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнськго району… Без світла 19 населених пунктів, — наголосив він.

Серед цивільного населення жертв немає, продовжується ліквідація наслідків російського удару.

