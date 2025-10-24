РФ атаковала Херсон и Кировоградщину — есть раненые

Российские захватчики продолжают терроризировать разные регионы Украины. На этот раз под вражеские удары попали Херсон и Кировоградская область. Согласно последним данным, пострадали по меньшей мере 5 гражданских.

Последствия новых атак РФ на Украину — что известно

Как сообщает Херсонская МВА, ночью 24 октября российские оккупанты нанесли удары дронами по Херсону.

В Днепровском районе БпЛА типа "Шахед" попал в многоэтажку — начался пожар.

Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина. У обоих взрывные травмы и термические ожоги. Оба человека госпитализированы, — отмечает местная власть. Поделиться

Кроме того, указано, что около 06:00 российские захватчики ранили еще одного херсонца в Днепровском районе — на 59-летнего мужчину сбросили взрывчатку с дрона.

Гражданский получил взрывную травму и обломочные ранения брюшной стенки. Мужчину госпитализировали.

Около 7:30 российские военные ударили из артиллерии по Корабельному району Херсона. Предварительно пострадал ребенок. В настоящее время пятеро пострадавших доставлены в больницу с минно-взрывными травмами. Это женщины, 64, 78, 60 лет, и мужчины, 65 и 41 лет. Поделиться

Также сообщают, что 19 населенных пунктов Кировоградской области остались без электроснабжения в результате российского удара по критической инфраструктуре в области.

С заявлением по этому поводу выступил глава ОВА Андрей Райкович.

Этой ночью — очередная вражеская атака по объектам критической инфраструктуры области. В этот раз на территории Новоукраинского района… Без света 19 населенных пунктов, — подчеркнул он. Поделиться

Среди гражданского населения жертв нет, продолжается ликвидация последствий российского удара.