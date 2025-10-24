РФ атаковала Херсон и Кировоградщину — есть раненые

Российские захватчики продолжают терроризировать разные регионы Украины. На этот раз под вражеские удары попали Херсон и Кировоградская область. Согласно последним данным, пострадали по меньшей мере 5 гражданских.
Главные тезисы
- В результате атак россиян в Херсоне пострадали пожилые люди.
- В Кировоградской области обошлось без жертв.
Последствия новых атак РФ на Украину — что известно
Как сообщает Херсонская МВА, ночью 24 октября российские оккупанты нанесли удары дронами по Херсону.
В Днепровском районе БпЛА типа "Шахед" попал в многоэтажку — начался пожар.
Кроме того, указано, что около 06:00 российские захватчики ранили еще одного херсонца в Днепровском районе — на 59-летнего мужчину сбросили взрывчатку с дрона.
Гражданский получил взрывную травму и обломочные ранения брюшной стенки. Мужчину госпитализировали.
Также сообщают, что 19 населенных пунктов Кировоградской области остались без электроснабжения в результате российского удара по критической инфраструктуре в области.
С заявлением по этому поводу выступил глава ОВА Андрей Райкович.
Среди гражданского населения жертв нет, продолжается ликвидация последствий российского удара.
