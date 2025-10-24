Українські бійці знищили ще понад 600 одиниць озброєння та техніки армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, лише протягом минулої доби Сили оборони України успішно ліквідували 910 російських окупантів та понад 600 одиниць озброєння та військової техніки ворога.
Головні тези:
- Почався 1 339 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом 23 жовтня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 24 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 135 080 (+910) осіб,
танків — 11 283 (+1) од.
бойових броньованих машин — 23 458 (+5) од,
артилерійських систем — 33 972 (+34) од,
РСЗВ 1 526 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 73 826 (+440) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 65 356 (+128) од.
23 жовтня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління противника.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе.
