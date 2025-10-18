Аналітики шоковані співвідношенням втрат ЗСУ та армії РФ

Видання The Economist звертає увагу світу на те, що літній наступ російських загарбників в Україні був не просто провальним, а й катастрофічним для армії РФ. Що важливо розуміти, за лічені місяці вона втратила до 100 тисяч солдатів убитими.
Головні тези:
- Росія швидше може стикнутися з реальним дефіцитом живої сили, ніж Україна.
- Путін більше не зможе перетворити жодний локальний успіх на стратегічний прорив.
Колосальні втрати армії РФ виходять за усі межі
Як зазначають аналітики, союзники України часто стурбовані тим, що ЗСУ бракує живої сили, а російські загарбники не зупиняють свої штурми.
Однак фахівці закликають світ подивитися на цю ситуацію з іншого боку.
Мізерні здобутки армії РФ на полі бою, за які вони платить шокуючу ціну, вказують на те, що агресор вичерпав свої сили та ідеї.
На цьому тлі аналітики вивчили 200 достовірних оцінок втрат РФ від західних урядів та незалежних дослідників.
Що стосується українських втрат, то веб-сайт UALosses нарахував 77 403 смерті серед українських солдатів за весь час повномасштабної війни, а також ще 77 842 зниклих безвісти.
