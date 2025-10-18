Аналітики шоковані співвідношенням втрат ЗСУ та армії РФ

Видання The Economist звертає увагу світу на те, що літній наступ російських загарбників в Україні був не просто провальним, а й катастрофічним для армії РФ. Що важливо розуміти, за лічені місяці вона втратила до 100 тисяч солдатів убитими.

Колосальні втрати армії РФ виходять за усі межі

Як зазначають аналітики, союзники України часто стурбовані тим, що ЗСУ бракує живої сили, а російські загарбники не зупиняють свої штурми.

Однак фахівці закликають світ подивитися на цю ситуацію з іншого боку.

Більше вражає те, як мало території Росія захопила у своєму третьому та найбільшому наступі; і жахлива ціна, яку вона заплатила у людях та матеріалах. Якщо щось кардинально не зміниться, Володимир Путін не зможе виграти війну на полі бою. Поширити

Фото: скриншот

Мізерні здобутки армії РФ на полі бою, за які вони платить шокуючу ціну, вказують на те, що агресор вичерпав свої сили та ідеї.

На цьому тлі аналітики вивчили 200 достовірних оцінок втрат РФ від західних урядів та незалежних дослідників.

Поєднання цих даних показало, що з початку повномасштабного вторгнення і до січня 2025 року сукупні втрати росіян становили від 640 тис. до 877 тис. солдатів, з яких від 137 тис. до 228 тис. загинули. До 13 жовтня ця кількість зросла майже на 60% і склала від 984 тисяч до 1 млн. 438 тисяч, з яких 190–480 тисяч загиблих. Поширити

Що стосується українських втрат, то веб-сайт UALosses нарахував 77 403 смерті серед українських солдатів за весь час повномасштабної війни, а також ще 77 842 зниклих безвісти.