Російський дрон атакував АЗС у Сумах — є постраждалі

Росія атакувала АЗС у Сумах: є поранені

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Із ночі Сумська громада під масованими ударами ворога. Росіяни прицільно атакували ударним БпЛА автозаправку у Зарічному районі Сум.

Попередньо, обійшлося без загиблих. Спочатку було відомо про одну постраждалу – 51-річну жінку. Її оглядають медики, надається необхідна допомога.

Ще одна постраждала від удару ворожого безпілотника по АЗС у Сумах звернулася за медичною допомогою.

Суми після атаки РФ

За даними Григорова, це 53-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Стан обох постраждалих стабільний, загрози життю немає. Поширити

Також ворог атакував безпілотниками та керованими авіабомбами старостати громади. Є пошкодження житлових будинків. Масштаби руйнувань уточнюються.