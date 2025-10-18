Російський дрон атакував АЗС у Сумах — є постраждалі

Російські війська вдень 18 жовтня атакували ударним БпЛА автозаправку у Зарічному районі Сум, постраждали двоє жінок.
Головні тези:
- Російські війська атакували ударним безпілотником автозаправку у Зарічному районі Сум, що спричинило поранення двох жінок.
- Один із ворожих безпілотників атакував старостат громади, що призвело до пошкодження житлових будинків.
- За даними начальника Сумської ОВА, стан постраждалих є стабільним, загрози їхньому життю немає.
Росія атакувала АЗС у Сумах: є поранені
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Із ночі Сумська громада під масованими ударами ворога. Росіяни прицільно атакували ударним БпЛА автозаправку у Зарічному районі Сум.
Попередньо, обійшлося без загиблих. Спочатку було відомо про одну постраждалу – 51-річну жінку. Її оглядають медики, надається необхідна допомога.
Ще одна постраждала від удару ворожого безпілотника по АЗС у Сумах звернулася за медичною допомогою.
За даними Григорова, це 53-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.
Також ворог атакував безпілотниками та керованими авіабомбами старостати громади. Є пошкодження житлових будинків. Масштаби руйнувань уточнюються.
